Más de 40 personas estarían secuestradas en el Catatumbo: ocho casos se reportan en Ocaña

La desaparición de sus seres queridos y la incertidumbre de no saber si están bien se han convertido en una angustia permanente para decenas de familias en el Catatumbo, Norte de Santander.

Según las cifras reportadas en la región, más de 40 personas permanecerían secuestradas por grupos armados ilegales, mientras que en el municipio de Ocaña hay ocho casos documentados.

Las retenciones se habrían presentado en distintos momentos, entre ellos 2020, 2023 y 2026. Entre las víctimas hay tres adultos mayores, uno de ellos de 90 años, cuya familia continúa esperando noticias sobre su paradero.

Adulto mayor de 90 años fue secuestrado por las disidencias

Uno de los casos que más preocupa a las autoridades y a los familiares es el de Sanín Antonio Mena, abogado y ganadero de 90 años, señalado como la persona de mayor edad que permanece secuestrada en esta región. De acuerdo con la información entregada, estaría en poder del Frente 43 de las disidencias de las Farc.

Su hijo, Marcel Mena, relató cómo se produjo la retención y aseguró que varios hombres armados interceptaron a su padre.

Le salieron seis tipos, habían cuatro enmascarados y dos sin máscara, con un arma corta, un arma larga y uniformado.

Según su testimonio, los hombres se identificaron como integrantes del Frente 43 de las Farc.

Líder religioso completa ocho meses en cautiverio

A este caso se suma el de Jorge Trigos, un líder religioso cercano a los 80 años, quien lleva más de dos décadas vinculado al Movimiento Visionero Mundial.

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El hombre fue interceptado el 15 de febrero de 2026 y desde entonces permanece secuestrado. Su esposa, Carmen Pérez, recordó que fue abordado por varios hombres cuando transitaba por una vía cercana a una iglesia católica, quienes lo subieron a un vehículo y se lo llevaron.

La familia asegura que no ha recibido noticias que permitan conocer su situación actual y mantiene la esperanza de que pueda regresar a casa.

Un cantante vallenato lleva tres años desaparecido

Entre los casos documentados también está el de Pedro Carvajalino, un cantante de música vallenata que habría sido secuestrado hace tres años por las Farc.

Su hermana, Andrea Carvajalino, hizo un llamado a quienes lo mantienen retenido para que entreguen información sobre su paradero.

Que por favor nos den una noticia de él, que sus hijos preguntan todos los días por él.

Ante estos hechos, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, reconoció que el municipio y el conjunto de la subregión del Catatumbo han sido afectados por distintos casos de secuestro a lo largo de los últimos años.

Lamentablemente la subregión del Catatumbo y Ocaña, no soy ajeno a ello, ha tenido situaciones de secuestro; hay unos casos del año 2020, 2023, 2026, donde lamentablemente son adultos mayores.

Las familias, por su parte, aseguran que necesitan mayor acompañamiento para enfrentar la incertidumbre y las dificultades que implica no tener información sobre sus seres queridos.