Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe

La enfermedad diarreica aguda no solo es una enfermedad, sino una condición causada por diferentes agentes infecciosos y no infecciosos. Aunque las heces blandas son el único síntoma de la afección, en algunas ocasiones, también se pueden presentar otros síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal y pérdida de peso.

Según Andrea Cortés, microbióloga de la Universidad Manuela Beltrán, la enfermedad diarreica aguda es el aumento en la frecuencia de las deposiciones con una consistencia más líquida, cuyo cuadro no supera los 14 días.

RELACIONADO Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención

Diarrea aguda en Colombia

Según datos del Instituto Nacional de Salud, en Colombia ya se han registrado 1.582.190 casos de enfermedad diarreica aguda (EDA), a la semana epidemiológica del 2 de agosto. Bogotá lidera el número de casos, con 469.662 personas afectadas en lo corrido del año, seguido por Antioquia con 228.654, Cundinamarca 98.360, Cali 65.090, Barranquilla 58.421 y Santander 56.962.

Un informe, de la Universidad Manuela Beltrán, revela que, en lo que va del año 2025, 36 niños menores de cinco años han muerto por esta enfermedad, mientras que otras 26 muertes se encuentran siendo investigadas.

¿Cómo se genera la enfermedad diarreica aguda?

Aunque los síntomas iniciales pueden pasar desapercibidos para algunos pacientes, esta enfermedad puede escalar rápidamente y convertirse en un riesgo mortal si no se detecta a tiempo. Según la microbióloga Andrea Cortés, las causas pueden dividirse en dos grupos:

Infecciosas: relacionadas con algunos virus (rotavirus o norovirus), bacterias (E coli o Salmonella) y parásitos.

No infecciosas: por intolerancias alimentarias o consumo de sustancias irritantes.

Síntomas de alarma

La enfermedad suele iniciar con el aumento en el número de las deposiciones que va acompañado del malestar general. Por esto, algunos síntomas de alerta son:

Diarrea intensa (más de 3 veces al día).

Heces líquidas o con sangre.

Fiebre.

Náuseas o vómito persistente.

Dolor abdominal o cólicos.

Signos de deshidratación: boca seca, ojos hundidos, poca orina, somnolencia.

Según Cortés, es fundamental acudir al médico cuando se presentan más deposiciones, los pacientes no toleran ingerir alimentos por vía oral y se detecta sangre en las heces.

¿Cómo prevenir esta enfermedad?

Algunas de las técnicas más efectivas para prevenir la enfermedad son la higiene y la calidad de los alimentos y bebidas. Algunas recomendaciones clave son: