CANAL RCN
Salud y Bienestar

¡Ojo! Invima lanzó alerta por suplementos promocionados como potenciadores sexuales: ¿cuáles son?

Hay una alerta sanitaria por la presencia de sustancias no declaradas y falsificación en productos.

Abuso de medicamentos daña hígado riñones
Foto: freepik

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
08:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, lanzó una nueva advertencia sobre varios suplementos dietarios que están siendo comercializados como “potenciadores sexuales”.

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá
RELACIONADO

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá

La entidad advirtió que estos productos, que no cuentan con respaldo científico ni registro sanitario, pueden provocar graves daños a la salud por contener ingredientes farmacológicos ocultos, que no fueron declarados en su etiquetado.

¿Cuáles son los suplementos que se hacían pasar por potenciadores sexuales?

El Invima confirmó que los productos X-BULL, VIFER MAX, VITAFER-L y VITAFER-L GOLD fueron objeto de medidas sanitarias y orden de retiro del mercado.

Estas acciones se sustentan en las Alertas Sanitarias No. 290 y 293 de 2025, donde se evidenciaron graves irregularidades relacionadas con su composición y distribución.

En el caso del suplemento X-BULL, las pruebas realizadas por el Invima identificaron la presencia de tadalafilo, una sustancia farmacológica empleada en medicamentos para tratar la disfunción eréctil, que no fue declarada en su etiquetado.

El tadalafilo solo puede ser administrado bajo supervisión médica, y su inclusión no autorizada en un producto comercializado como suplemento lo convierte en un riesgo directo para los consumidores.

Potenciador sexual falsificado

Por su parte, el producto VITAFER-L fue objeto de falsificación, según lo señalado en la Alerta Sanitaria No. 154-2025, motivo por el cual el titular decidió cancelar voluntariamente su registro sanitario.

Por una discusión con una vecina, exparamilitar secuestró, torturó y abusó de una joven en San Onofre
RELACIONADO

Por una discusión con una vecina, exparamilitar secuestró, torturó y abusó de una joven en San Onofre

El Instituto recordó que estas situaciones no son aisladas, pues ya existían antecedentes en el Informe de Seguridad No. 074-2024, en el que se alertó sobre la venta de productos fraudulentos promocionados como potenciadores sexuales, en los que se detectó la presencia de sildenafilo, vardenafilo y tadalafilo.

En palabras de María Victoria Urrea, funcionaria del Invima:

El consumo inadecuado de estos medicamentos puede generar eventos adversos graves como hipotensión, taquicardia, dolor torácico, infarto, alteraciones visuales, pérdida de audición, erecciones prolongadas y dolorosas, entre otros.

Explicó además que estos compuestos pueden interactuar peligrosamente con otros medicamentos, especialmente con aquellos que contienen nitratos, aumentando el riesgo de complicaciones severas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?

Enfermedades

¿Por qué se inflaman los ganglios linfáticos y cuáles son sus complicaciones?

Enfermedades

¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que afectó la vida a Carlos Barbosa?

Otras Noticias

Artistas

Cantante argentino fue asesinado en México: estas fueron las razones de la tragedia

El artista se encontraba en suelo mexicano para impulsar su carrera.

Gustavo Petro

¿Qué pasaría si Gustavo Petro ignorará las nuevas reglas sobre sus alocuciones presidenciales?

El alto tribunal ordenó que los discursos del presidente solo podrán realizarse una vez por semana, con duración limitada y justificación previa.

Kylian Mbappé

Golazo maradoniano de Kylian Mbappé para acercar a Francia al Mundial

Artistas

Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre la familia de una reconocida actriz

Finanzas personales

Revelan sorpresivo listado de las ciudades con los arriendos más caros del país: Bogotá ya no es