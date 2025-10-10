¡Ojo! Invima lanzó alerta por suplementos promocionados como potenciadores sexuales: ¿cuáles son?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, lanzó una nueva advertencia sobre varios suplementos dietarios que están siendo comercializados como “potenciadores sexuales”.

La entidad advirtió que estos productos, que no cuentan con respaldo científico ni registro sanitario, pueden provocar graves daños a la salud por contener ingredientes farmacológicos ocultos, que no fueron declarados en su etiquetado.

¿Cuáles son los suplementos que se hacían pasar por potenciadores sexuales?

El Invima confirmó que los productos X-BULL, VIFER MAX, VITAFER-L y VITAFER-L GOLD fueron objeto de medidas sanitarias y orden de retiro del mercado.

Estas acciones se sustentan en las Alertas Sanitarias No. 290 y 293 de 2025, donde se evidenciaron graves irregularidades relacionadas con su composición y distribución.

En el caso del suplemento X-BULL, las pruebas realizadas por el Invima identificaron la presencia de tadalafilo, una sustancia farmacológica empleada en medicamentos para tratar la disfunción eréctil, que no fue declarada en su etiquetado.

El tadalafilo solo puede ser administrado bajo supervisión médica, y su inclusión no autorizada en un producto comercializado como suplemento lo convierte en un riesgo directo para los consumidores.

Potenciador sexual falsificado

Por su parte, el producto VITAFER-L fue objeto de falsificación, según lo señalado en la Alerta Sanitaria No. 154-2025, motivo por el cual el titular decidió cancelar voluntariamente su registro sanitario.

El Instituto recordó que estas situaciones no son aisladas, pues ya existían antecedentes en el Informe de Seguridad No. 074-2024, en el que se alertó sobre la venta de productos fraudulentos promocionados como potenciadores sexuales, en los que se detectó la presencia de sildenafilo, vardenafilo y tadalafilo.

En palabras de María Victoria Urrea, funcionaria del Invima:

El consumo inadecuado de estos medicamentos puede generar eventos adversos graves como hipotensión, taquicardia, dolor torácico, infarto, alteraciones visuales, pérdida de audición, erecciones prolongadas y dolorosas, entre otros.

Explicó además que estos compuestos pueden interactuar peligrosamente con otros medicamentos, especialmente con aquellos que contienen nitratos, aumentando el riesgo de complicaciones severas.