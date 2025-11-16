CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Mentir es peligroso? Advierten cambios en el cerebro por deshonestidad constante

El cerebro se adapta a la deshonestidad: lo que dice la ciencia sobre el peligro de mentir

¿Mentir es peligroso? Estudios revelaron que la deshonestidad altera el cerebro humano
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
09:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mentir puede parecer un recurso cotidiano para evitar conflictos, ganar beneficios momentáneos o proteger la imagen personal. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que el peligro de mentir va más allá de lo social: también deja huella en el cerebro.

Por qué pensar en el futuro genera ansiedad y cómo gestionar la incertidumbre
RELACIONADO

Por qué pensar en el futuro genera ansiedad y cómo gestionar la incertidumbre

La deshonestidad repetida modifica procesos neurológicos, afecta la regulación emocional y puede incluso alterar la forma en que se toman decisiones.

Un estudio clave publicado en Nature Neuroscience, realizado por científicos de la University College London (UCL), reveló que el cerebro se adapta a la mentira al disminuir la respuesta emocional asociada a la culpa.

Según los investigadores, la amígdala región involucrada en el procesamiento emocional reacciona con fuerza cuando una persona miente por primera vez. Pero a medida que la deshonestidad se repite, la actividad en esta zona disminuye, facilitando que las mentiras se vuelvan más grandes y frecuentes.

¿Qué revela la ciencia sobre el peligro de mentir de manera repetida?

El hallazgo de la UCL demuestra un fenómeno llamado adaptación neural, en el que el cerebro reduce su sensibilidad ante estímulos repetitivos.

¿Por qué hay mujeres que aceptan ser la amante de un hombre casado? Esto dice la Psicología
RELACIONADO

¿Por qué hay mujeres que aceptan ser la amante de un hombre casado? Esto dice la Psicología

Esto significa que la primera mentira genera incomodidad, pero después de varias, el cerebro deja de activar señales de alarma emocionales. Ese mecanismo facilita que la persona continúe mintiendo sin sentir remordimiento.

Además, un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en The Journal of Neuroscience, encontró que la deshonestidad activa circuitos relacionados con el estrés y el autocontrol, como la corteza prefrontal.

Mentir obliga al cerebro a trabajar en varios procesos simultáneos: construir la ficción, recordar la versión, inhibir la verdad y anticipar posibles riesgos. Esto genera mayor desgaste cognitivo y emocional.

¿Existe un peligro de mentir para la salud mental?

Expertos afirman que el hábito de mentir está asociado con ansiedad, agotamiento mental y deterioro en la percepción de uno mismo.

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social
RELACIONADO

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social

Según un estudio de la Universidad de Notre Dame, reducir las mentiras durante diez semanas disminuyó significativamente síntomas de estrés y tensión emocional entre los participantes.

De esta manera, aunque mentir puede parecer inocente, el peligro de mentir tiene consecuencias reales en el cerebro y en la salud mental. La deshonestidad no solo afecta la confianza social, sino que reconfigura circuitos neuronales que influyen en la conducta y el bienestar emocional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

Preocupación en el sector salud: Latinoamérica enfrenta escasez de dermatólogos

ONU

La ONU alerta sobre inminente crisis alimentaria mundial por falta de financiación

Cuidado personal

Menos del 50% de los adultos en Colombia realiza actividad física: el deporte es la solución urgente

Otras Noticias

Fútbol

Reconocido periodista mexicano lamentó la salida de James Rodríguez de León: "me duele"

El conocido narrador fue certero por el trato que se le dio al colombiano en suelo manito.

Comercio

Conocido supermercado por los colombianos anunció su expansión en el país: estos serán los beneficios

Conozca los beneficios que tendrán los clientes con esta novedad en la cadena de supermercados.

Ecuador

Cayó uno de los narcotraficantes más buscados en el continente: fingió su muerte, pero lo descubrieron

Inseguridad en Bogotá

Cayeron cuatro delincuentes tras violento robo en Bogotá: esto fue lo que les hallaron

Navidad

Festival Brilla Sueños 2025 en Bogotá: así será el evento que transformará la Navidad