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Ángel David, el niño cucuteño al que le dieron un año de vida y hoy tiene una nueva esperanza de vivir

El niño de tan solo cinco años padece espectro Zellinger y requiere apoyo económico para un nuevo tratamiento en México.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
09:43 a. m.
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Ángel David, un niño de cinco años, de Cúcuta, enfrenta una batalla contra el espectro Zellinger, una enfermedad huérfana que afecta su cerebro, hígado, riñones y huesos.

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Su familia pide la solidaridad para recaudar aproximadamente 37.000 dólares, monto necesario para acceder a un tratamiento especializado en México que podría mejorar significativamente su calidad de vida.

Cuando recibió el diagnóstico, los médicos estimaron que Ángel David tendría apenas un año de vida. Sin embargo, el pequeño ha desafiado ese pronóstico y continúa luchando contra esta enfermedad que afecta múltiples órganos vitales.

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Ángel David tiene una nueva oportunidad para vivir

El espectro Zellinger es una condición poco común que requiere atención médica especializada y tratamientos de alto costo.

La falta de respuestas institucionales ha convertido su lucha en un esfuerzo solitario que depende principalmente de recursos propios.

La esperanza llegó cuando Ángel David fue aceptado para recibir un tratamiento en México que, según especialistas, podría transformar su condición de salud. Para hacer posible este procedimiento, la familia necesita reunir cerca de 37.000 dólares que cubran los costos del tratamiento y el desplazamiento.

Con el objetivo de alcanzar esta meta, los familiares han organizado diversas actividades de recaudación, incluyendo rifas y venta de comida.

De poco o mucho yo sé que vamos a alcanzar la meta de poder llevar a Ángel David a México y poder mejorar su calidad de vida.

Las personas interesadas en apoyar la causa de Ángel David pueden realizar donaciones a través de una cuenta bancaria habilitada por la familia para este propósito: Ahorros Bancolombia 82499144985.

La familia hace un llamado a la solidaridad de los colombianos, señalando que cualquier aporte, por pequeño que sea, representa un paso más cerca de hacer posible este tratamiento que podría ofrecerle al niño una mejor calidad de vida.

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Lo que ha atravesado la familia de Ángel David, niño con Zellinger

La familia ha enfrentado obstáculos significativos en el sistema de salud colombiano. Según declaraciones de los padres, han recibido constantes negativas por parte de su EPS para la entrega de medicamentos necesarios:

"Estoy enviando un mensaje de solidaridad porque uno como padre al ver que un niño sufre, nadie sabe lo que uno vive de las puertas para él”, dijo Yoselin Mendoza, madre de Ángel David.

Esta situación ha obligado a la familia a costear de manera particular los gastos médicos de Ángel David, asumiendo la carga financiera de medicamentos y tratamientos sin el respaldo de su entidad de salud.

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