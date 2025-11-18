"Dame calma": sorpresivo mensaje de Paola Jara en medio de su embarazo

Paola Jara, la reconocida intérprete de 'Mala mujer', 'Salud por él', 'Sí, cómo no', 'Para qué volviste' y 'Te cogí la mala', se encuentra en la última etapa de su embarazo.

La artista de música popular será mamá de Emilia, la bebé que llegará muy pronto a este plano terrenal y será el gran amor de ella y de Jessi Uribe.

De acuerdo con lo que ha expresado Paola Jara, ya le faltan muy pocos días para entrar en trabajo de parto y poder tener a su hija en sus brazos.

En consecuencia, sus seguidores han estado muy atentos de cada uno de los mensajes que ella ha ido emitiendo.

Fue así como en las últimas horas llamó la atención una oración que compartió Paola Jara y estaría relacionada con la sabiduría que anhela tener en la nueva etapa de vida que comenzará a vivir muy pronto.

Este fue el reciente mensaje que compartió Paola Jara en medio de su última etapa de embarazo

En el inicio de este martes 18 de noviembre de 2025, Paola Jara reposteó en su Instagram una oración en la que agradeció por un nuevo despertar y pidió calma y sabiduría para todo lo que tenga que enfrentar.

"Amado, Dios, gracias por regalarme este nuevo día. Hoy te entrego lo que soy, lo que siento y todo lo que tengo por vivir. Acompáñame en cada paso, en lo fácil y lo difícil. Dame calma para no rendirme, fuerza para seguir y fe para confiar, aunque no entienda todo", se referenció en la oración compartida por Paola Jara.

"Ayúdame a soltar lo que no puedo controlar y a enfocarme en lo que sí depende de mí. Que no me gane la ansiedad ni el miedo y que habite tu paz. Cuida a las personas que quiero, protégeme del mal y llena mi corazón de luz. Gracias por la vida, por lo que tengo y por lo que viene", se planteó también en la oración.

Es así como se ha inferido que Paola Jara desea que Dios siga siendo su gran confidente tras el nacimiento de su hija y que le permita que todo salga bien.

Paola Jara se emocionó con una confesión sobre su embarazo: ¿cuál fue?

En los últimos días, Paola Jara también compartió en sus redes sociales el tercer capítulo de 'Hija, queremos que sepas', y, entre lágrimas, confesó que se siente muy bendecida porque sus papás tendrán la oportunidad de conocer a su hija.

Además, reveló que su familia siempre le hizo saber que querían que ella cumpliera el sueño de ser mamá.