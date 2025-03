“La industria viene con un déficit que se está acumulando”: presidente de Afidro sobre crisis en la salud

La crisis de medicamentos en Colombia ha alcanzado un punto crítico, con pacientes enfrentando largas filas y escasez de fármacos vitales en los puntos de dispensación.

RELACIONADO Duros testimonios de pacientes con trasplantes que no reciben medicamentos desde hace meses

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, en diálogo con este medio, se refirió a la situación que afecta a miles de colombianos con patologías como diabetes, enfermedades huérfanas, cáncer y VIH.

¿Qué está pasando con el sistema de salud?

El presidente señaló que la industria farmacéutica está comprometida, pero que el sistema se encuentra colapsado institucionalmente.

“Del compromiso en la industria no se tiene duda. Y, por otro lado, sin duda, hemos llegado a un nivel de las conversaciones que, además, que están llenas de cruces de fuego, que están llenas a veces de realidades a medias, tienen al sistema colapsado desde la institución”, aseguró.

El experto criticó el enfoque en buscar culpables en lugar de soluciones, cuestionándose “¿por qué estamos tan enfocados en esa cacería de buscar responsables, pudiendo haber cosas por mejorar y por qué no nos ocupamos de los pacientes?”.

Respecto al desabastecimiento, Gaitán aclaró que a veces hay una falta de oferta de tres o cuatro medicamentos, pero que la realidad no es más que eso. Sin embargo, indicó que el problema financiero es innegable.

Según la industria, la situación actual se debe a una deuda billonaria con laboratorios y gestores farmacéuticos.

RELACIONADO Sector farmacéutico le responde al presidente Petro por supuesto acaparamiento de medicamentos

Presidente de Afidro se refirió a la crisis de medicamentos

“El sistema habla de haber iniciado el año con un pasivo cercano a los 19 billones. Estamos teniendo un déficit todos los meses acumulados", añadió.

Sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de eliminar los gestores farmacéuticos, el entrevistado expresó preocupación, argumentando que estos fueron creados para mediar eficientemente el proceso de distribución de medicamentos.

“Primero, creo que el modelo de entrega que nos presentan hay que tener más cuidado porque el canal de entrega ya lo he visto suficientemente, es demasiado complejo como para hacerlo de manera informal. El segundo, los gestores, fueron una figura creada justo para tener una meditación eficiente del proceso. O si no, explíquenme, ¿por qué hace 5 años en Colombia no hablamos de eso? ¿O hace 10 años?”, agregó.

Finalmente, el presidente de Afidro hizo un llamado a la acción inmediata, sugiriendo que se pueden trasladar partidas del presupuesto general de la nación al sistema de salud para inyectar recursos.

A mediano plazo, propuso crear mesas de financiamiento del sistema, inspiradas en mecanismos utilizados en otros países.