Psicoterapia: el novedoso tratamiento que podría ser un alivio para el dolor lumbar

El dolor lumbar crónico podría ser aliviado con un novedoso tratamiento a largo plazo.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
02:00 p. m.
El dolor lumbar es considerado como una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial por lo que sus síntomas reducen considerablemente la productividad de las personas y afecta la calidad de vida, durante la etapa productiva.

Según investigadores, las personas que presentan dichos síntomas tienen gastos desproporcionados al usar recursos sanitarios, en comparación con las personas que presentan episodios agudos o subagudos.

Psicoterapia para el dolor lumbar

Una investigación, publicada en el portal The Lancet Rheumatology, reveló que cuando los síntomas persisten durante más de 12 semanas, las adaptaciones neurofisiológicas pueden alterar las vías de procesamiento del dolor ya que se presenta un importante cambio en las vías de procesamiento del mismo.

Según la investigación, dichas alteraciones podrían ser la explicación por la que varios de los tratamientos no son funcionales en todos los pacientes ya que, a menudo, no se tienen en cuenta las dimensiones cognitivas, conductuales y emocionales de la experiencia del dolor.

La terapia es considerada como el primer tratamiento para el dolor lumbar crónico que incapacita a los pacientes y que genera grandes efectos a largo plazo. Según los autores, esta intervención ofrece una intervención de alto valor y bajo riesgo, con beneficios a largo plazo.

Técnicas para conocer el dolor

Dentro de los principales objetivos es en generar confianza entre los pacientes y la enfermedad para que logren aprender, entender y conocer sus síntomas. Así mismo, se les enseñan ejercicios y habilidades de estilo de vida para que el dolor sea más manejable y no se alteren las actividades del diario vivir.

Por medio de la biorretroalimentación, los pacientes aprenden a usar respuestas corporales al dolor como la frecuencia cardiaca y atención médica típica para controlar el malestar de espalda.

