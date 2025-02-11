¿Se puede recuperar el sueño perdido el fin de semana? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

La vida moderna, marcada por horarios laborales exigentes y compromisos constantes ha normalizado la práctica de reducir las horas de descanso de lunes a viernes y buscar una especie de “recuperación” o sueño compensatorio fin de semana.

Este hábito, que millones de personas asumen como una estrategia de salud, ha sido objeto de intensos debates y diversas investigaciones científicas.

¿Es realmente efectivo este respiro tardío, o la deuda de sueño acumulada durante la semana deja secuelas que el descanso adicional no logra borrar? La respuesta, según los expertos, es compleja y depende de las consecuencias que se busque mitigar.

¿El sueño compensatorio fin de semana previene enfermedades cardiovasculares?

Recientes investigaciones han arrojado luz sobre posibles beneficios puntuales. Un análisis de datos provenientes de más de 90.000 participantes del Biobanco del Reino Unido, y presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología encontró una correlación interesante: las personas con privación crónica de sueño que sí realizan sueño compensatorio fin de semana tendrían tasas de cardiopatías significativamente menores que aquellas que duermen poco todos los días.

Específicamente, los hallazgos sugieren que el sueño adicional sabatino y dominical podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas hasta en un 20 % en individuos con déficit semanal.

¿Cómo afecta al metabolismo la alteración del ciclo de sueño compensatorio fin de semana?

A pesar de los hallazgos cardiovasculares, la comunidad científica ha advertido consistentemente sobre los riesgos metabólicos y circadianos de esta práctica.

Un estudio pionero de la Universidad de Boulder Colorado (EE. UU.), publicado en la revista Current Biology, concluyó que la estrategia de alternar ciclos de restricción de sueño con ciclos de recuperación resulta perjudicial para la salud metabólica.

La investigación indicó que alternar estos patrones puede aumentar el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes. Los expertos explicaron que esta irregularidad horaria desajusta el reloj circadiano, afectando la regulación de los niveles de azúcar en sangre, lo que es un factor de riesgo para trastornos del metabolismo.

Mientras el sueño compensatorio de fin de semana puede ofrecer un alivio temporal para el estado de ánimo y podría estar asociado con una reducción en el riesgo cardiovascular, no es una fórmula mágica que borre completamente la "deuda de sueño" acumulada.

Los especialistas coinciden en que la forma más efectiva y saludable de mantener el bienestar mental y físico es buscar la constancia: procurar al menos siete u ocho horas de descanso de alta calidad todas las noches.