¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos

La sensación de caída puede estar asociada a procesos neurológicos que ocurren durante las fases del sueño.

Sensación de caída al dormir
Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
12:36 p. m.
A la mayoría de las personas les ha ocurrido que, durante la noche, mientras descansan, sienten la extraña sensación de estar cayendo.

¿Qué dice la ciencia sobre la sensación de caer mientras soñamos?

Según una explicación de ABC News, del psicólogo Rainer Schoenhammer, aseguró que la sensación de caída puede estar asociada a procesos neurológicos que ocurren durante las fases del sueño. Ese estado, más conocido como "sueño paradójico" se caracteriza por una actividad cerebral intensa combinada con una parálisis muscular.

Según el Instituto de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, el sueño se divide en REM y no REM.

Es decir: Cuando el cerebro está en la fase de no REM, las ondas cerebrales, la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyen progresivamente. Ahora, cuando el cerebro entra a la fase de REM (90 minutos después de quedarse dormido), la actividad cerebral aumenta hasta niveles cercanos de la vigilia.

De hecho, cuando algunas neuronas comienzan a activarse al final del sueño REM, esto puede generar sensaciones de estar flotando, cayendo o volando. Estas sensaciones puede generar que el individuo se sienta que se está cayendo rápidamente, despertando justo antes de "impactar" en el sueño.

¿Por qué produce la sensación de caída durante el sueño?

Muchos expertos comentan que esta sensación puede producir pérdida de control, inseguridad o ansiedad en la vida cotidiana.

Un ejemplo, es cuando una persona sueña que se cae al acantilado podría reflejar falta de confianza o una sensación de vulnerabilidad frente a diversas situaciones. Por otro lado, una caída como un salto de paracaídas podría significar un acto de liberación o superación.

Ahora, desde la perspectiva de la neurociencia, los sueños son un reflejo de la actividad cerebral mientras se duerme. Según varias investigaciones de Instituto Nacional de Salud, se ha revelado que los sueños son experiencias conscientes generadas por el cerebro.

