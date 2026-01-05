Bebidas energéticas: expertos señalan algunos de sus principales riesgos

Las bebidas energéticas son bebidas funcionales, sin alcohol, que causan efectos estimulantes a raíz de la combinación de sus principales ingredientes, aromas y sustancias. Algunos de las sustancias que se utilizan son la cafeína y vitaminas hidrosolubles añadidas.

Pese a las amplias preferencias, los expertos han revelado algunos de los principales riesgos que las personas corren al consumir este tipo de bebidas y las cantidades diarias que, de superarse, representan un amplio riesgo para la salud de quienes las consumen.

Riesgos de las bebidas energéticas

Según Mayo Clinic, las bebidas energéticas con cafeína son el estimulante más común en el mundo y el 90% de todas las personas adultas las consumen de forma diaria. Sin embargo, sus efectos varían depende de la persona y de las dosis en que se consuman ya que investigaciones han asegurado que este mejora la vigilancia, el tiempo de reacción, el estado de alerta y la concentración.

Sin embargo, su consumo también se encuentra asociado con efectos adversos como la privación del sueño, riesgo reducido de padecer Parkinson, Alzheimer, cirrosis alcohólica y gota. Así mismo, el consumo de cafeína, por medio de estas bebidas, también se encuentra relacionada con nerviosismo, insomnio, irritabilidad, ataques de pánico, eleva temporalmente la presión arterial y aumento leve del colesterol.

Según Mayo Clinic, se considera que hasta los 400 miligramos de cafeína por día son seguros para la mayoría de los consumidores. Por esto, no se recomienda consumir más de una bebida energética al día ya que podrían exceder los niveles recomendados.

“El consumo excesivo de cafeína, más de 400 miligramos por día, puede provocar palpitaciones, temblores, agitación y molestias digestivas. El consumo excesivo de cafeína también se asocia con un mayor riesgo de padecer otras conductas adictivas, como fumar y el consumo excesivo de alcohol”, explica Mayo Clinic.

Así mismo, las personas pueden desarrollar dependencia física y psicológica y pueden tener síntomas de abstinencia si se interrumpe su consumo.

¿Hay beneficios al consumir bebidas energéticas?

Según Mayo Clinic, beber con moderación algunas de estas bebidas pueden ser benéfico ya que varias contienen vitaminas, minerales y aminoácidos. Así mismo, otras contienen suplementos herbarios que sirven para aumentar la energía y el estado de alerta mental.