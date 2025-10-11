CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump

El mandatario también ha advertido sobre supuestos efectos negativos de las vacunas, sin evidencia médica.

Donald Trump presidente de Estados Unidos (2)
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 10 de 2025
02:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo análisis científico publicado en la revista británica BMJ derriba una teoría que, en los últimos meses, ha estado compartiendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: no hay pruebas que vinculen el consumo de paracetamol durante el embarazo con el desarrollo de trastornos del espectro autista en los niños.

El trabajo, descrito como una “revisión paraguas”, reunió y evaluó los estudios más relevantes sobre el tema y concluyó que “los datos actualmente disponibles son insuficientes para confirmar un vínculo entre la exposición al paracetamol en el útero y el autismo, así como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad durante la infancia”.

El hallazgo refuerza la postura que ya habían expresado expertos y organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), que volvió a subrayar “la ausencia de un vínculo comprobado entre el medicamento y el autismo”.

Trump sugirió que el acetaminofén y las vacunas estarían haciendo a los niños “autistas”
RELACIONADO

Trump sugirió que el acetaminofén y las vacunas estarían haciendo a los niños “autistas”

¿Tiene razón Trump?

La publicación contradice directamente las declaraciones del mandatario, que ha asegurado —sin presentar evidencia científica— que el analgésico estaría relacionado con el autismo y pidió a las embarazadas evitar su uso.

La comunidad científica reaccionó de inmediato, calificando de irresponsable su mensaje y recordando que el paracetamol, conocido comercialmente como Panadol o Tylenol, es considerado el analgésico más seguro durante la gestación, a diferencia de la aspirina o el ibuprofeno, que sí representan riesgos comprobados para el feto.

Comunidad científica refuta la relación que Donald Trump hizo entre el acetaminofén y el autismo
RELACIONADO

Comunidad científica refuta la relación que Donald Trump hizo entre el acetaminofén y el autismo

BMJ tomo información de numerosos estudios para generar sus conclusiones:

El artículo de BMJ ofrece la revisión más amplia y rigurosa realizada hasta el momento. Según sus autores, algunos trabajos anteriores sugerían una posible relación entre el medicamento y los trastornos del desarrollo, pero su calidad metodológica es “baja” o “extremadamente baja”.

Muchos de esos estudios no lograron excluir variables esenciales como la predisposición genética o las enfermedades maternas, lo que impide determinar si los síntomas observados se deben realmente al consumo de paracetamol o a otras causas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber

Cuidado personal

¿Se debe cepillar los dientes antes o después de desayunar?: expertos lo explican

Enfermedades

Más de 220.000 menores en Bogotá aún no han recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano

Otras Noticias

Bogotá

Habló el juez del caso Jaime Esteban Moreno que sufrió grave accidente antes de tomar importante decisión

El juez de control de garantías José Alejandro Hofmann, sale del caso de Jaime Esteban Moreno luego de sufrir un accidente en los juzgados de Paloquemao.

Viral

Karina García reveló las cosas que no le gustan de un hombre: ¿indirecta a Altafulla?

Karina García rompió silencio y dejó claro lo que aprendió de sus relaciones pasadas. ¿Mensaje para Altafulla?

Dólar

Dólar en Colombia tocó precio histórico no visto desde 2022: así cerró hoy 10 de noviembre

Estados Unidos

Trump amenaza con demandar a la BBC por mil millones por documental sobre el asalto al Capitolio

Selección Colombia

Desde Liverpool reaccionaron al descomunal gol de Luis Díaz en Alemania: esto dijeron