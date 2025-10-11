¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump

Un nuevo análisis científico publicado en la revista británica BMJ derriba una teoría que, en los últimos meses, ha estado compartiendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: no hay pruebas que vinculen el consumo de paracetamol durante el embarazo con el desarrollo de trastornos del espectro autista en los niños.

El trabajo, descrito como una “revisión paraguas”, reunió y evaluó los estudios más relevantes sobre el tema y concluyó que “los datos actualmente disponibles son insuficientes para confirmar un vínculo entre la exposición al paracetamol en el útero y el autismo, así como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad durante la infancia”.

El hallazgo refuerza la postura que ya habían expresado expertos y organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), que volvió a subrayar “la ausencia de un vínculo comprobado entre el medicamento y el autismo”.

¿Tiene razón Trump?

La publicación contradice directamente las declaraciones del mandatario, que ha asegurado —sin presentar evidencia científica— que el analgésico estaría relacionado con el autismo y pidió a las embarazadas evitar su uso.

La comunidad científica reaccionó de inmediato, calificando de irresponsable su mensaje y recordando que el paracetamol, conocido comercialmente como Panadol o Tylenol, es considerado el analgésico más seguro durante la gestación, a diferencia de la aspirina o el ibuprofeno, que sí representan riesgos comprobados para el feto.

RELACIONADO Comunidad científica refuta la relación que Donald Trump hizo entre el acetaminofén y el autismo

BMJ tomo información de numerosos estudios para generar sus conclusiones:

El artículo de BMJ ofrece la revisión más amplia y rigurosa realizada hasta el momento. Según sus autores, algunos trabajos anteriores sugerían una posible relación entre el medicamento y los trastornos del desarrollo, pero su calidad metodológica es “baja” o “extremadamente baja”.

Muchos de esos estudios no lograron excluir variables esenciales como la predisposición genética o las enfermedades maternas, lo que impide determinar si los síntomas observados se deben realmente al consumo de paracetamol o a otras causas.