¿Qué es la sanación energética? el camino silencioso que muchos están tomando para curar

Cada experiencia vivida, cada emoción sentida, deja una huella en nuestro cuerpo energético. Las heridas del pasado, los dolores no expresados, los traumas ocultos y las emociones reprimidas no desaparecen con el simple paso del tiempo; al contrario, cada una de las heridas no sanadas se almacena en nuestro campo energético, condicionando nuestra forma de pensar, sentir y actuar en el presente.

“Colombia tiene una herida profunda, pero también una sabiduría ancestral inmensa. Es tiempo de recordar quiénes somos y sanar desde adentro para transformar nuestro entorno”, afirma Miguel Miranda.

En medio de los desafíos sociales, económicos y emocionales que vive el país, la necesidad de sanar heridas profundas y reconectar con la energía vital se vuelve cada vez más urgente.

La clave energética para la verdadera sanación es comprender a qué hemos sido enviados a vivir una experiencia terrenal. Las experiencias son las herramientas que te mantienen con los pies en la tierra. Lo demás solo es ganancia en aprendizaje para el alma, dice Miranda, quien hoy en día no solo guía a personas, sino que asesora a reconocidos empresarios de diferentes partes del mundo para comprender su verdadero propósito, su camino empresarial y su legado con sus colaboradores, con el fin de conformar empresas sólidas y humanas.

Miguel Miranda es un reconocido guía energético, con más de 18 años de experiencia, quien se ha consolidado como sanador y canalizador más allá del cliché, gracias a su sabiduría ancestral, sensibilidad energética y capacidad para guiar procesos de transformación espiritual.

Su misión integra la energía personal, el reconocimiento espiritual, la medicina energética y las prácticas ancestrales, con el propósito de recordar a cada ser humano su poder interior.

Como cada año, Miranda llega a Colombia para reunirse en Bogotá con un grupo selecto de personas, con el fin de orientarlas y explicarles la importancia del manejo de emociones en ámbitos laborales y personales, especialmente en este 2025. Para Miranda, “El 2025 es un año decisivo para la humanidad en la toma de conciencia para la real evolución de nuestra manera de vivir la vida”.

¿Qué significa sanar emocionalmente?

Sanar no es olvidar ni reprimir, sino reconocer lo vivido, comprenderlo desde el amor y soltarlo con conciencia. Con la guía de Miguel Miranda, este proceso se convierte en un camino de regreso al equilibrio, donde cada emoción encuentra su propósito y cada experiencia, su sabiduría.

Reconectar con la energía es reconectar con el propósito de cada ser humano. Cuando armonizamos nuestro campo energético, sentimos con claridad quiénes somos, hacia dónde vamos y qué necesitamos transformar.

A través de la guía energética de Miranda, las personas logran identificar, liberar y transformar las cargas acumuladas, permitiendo que la energía vuelva a fluir con fuerza, propósito y coherencia. Esto ocurre cuando se suelta el ego y se permite reconectar nuevamente con el “Dios Universal” que habita en cada uno de nosotros, porque, como él afirma, "siempre la invitación será a volver a creer que los seres humanos no son perfectos, ya que la perfección no permite el aprendizaje".

Miguel asegura que las emociones no solo se sienten, también se graban en nuestro campo energético, lo que crea, a lo largo del tiempo, cargas invisibles que bloquean el flujo natural del cuerpo. Esto altera la frecuencia vibratoria y afecta la claridad emocional y espiritual del ser humano, además de la salud física y mental, que se han convertido en las enfermedades más comunes del planeta.

Además de su visita al país, Miguel inaugurará el primer hotel energético de sanación a nivel latinoamericano, llamado Ancestral. Un espacio que estará ubicado en la localidad de Isla de Maipo, en Chile, lugar que eligió al descubrir que parte de sus ancestros nacieron allí.

El lanzamiento oficial de Ancestral se llevará a cabo en 2025, en una ceremonia especial que contará con la presencia de un grupo selecto de personas, cuyas reservas ya están agotadas, lo que augura un éxito rotundo para este proyecto.

En una época donde la prisa, el ruido y la desconexión emocional parecen dominar el día a día, esta iniciativa invita a volver al corazón, a la tierra y a las raíces. No importa en qué energía universal se crea: sanar no es solo un acto personal, es también un acto de amor colectivo.