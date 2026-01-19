Carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos, según la OMS

La carne procesada es la carne que ha sido transformada mediante salazón, curado, fermentación, ahumado u otros procesos para aumentar la conservación del producto y mejorar su sabor. Algunas de estas contienen carne de cerdo, res, otras carnes rojas, aves, vísceras o demás productos cárnicos como la sangre.

Según la OMS, dichas carnes procesadas son consideradas como cancerígenas para los humanos al ubicarse en el grupo 1. De esta manera, la entidad explicó algunos de los principales riesgos al consumir estos productos.

Riesgos de consumir carnes procesadas

Pese a que la Organización Mundial de la Salud clasificó estas carnes dentro del mismo grupo que el tabaco y el asbesto, esto no significa que son igualmente peligrosas.

Según las investigaciones de la International Agency for Research on Cancer, el consumo de carnes procesadas se relaciona directamente con el desarrollo de cáncer colorrectal. Pese a que también se ha asociado con el cáncer de estómago, todavía la evidencia no es concluyente.

Estimaciones hechas por el Proyecto Carga Global de Enfermedades han identificado que alrededor de 34.00 muertes por cáncer al año en todo el mundo se atribuyen a dietas ricas en carnes procesadas.

Así mismo, el riesgo de generar cáncer se relaciona con el consumo de estos alimentos, pues una investigación reveló que por cada 50 gramos de carne procesada, consumida a diario, aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%.

Recomendaciones de los especialistas

“Directrices dietéticas también recomiendan limitar el consumo de carne roja o procesada, pero estas se centran principalmente en reducir la ingesta de grasas y sodio, que son factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y obesidad. Las personas preocupadas por el cáncer podrían considerar reducir su consumo de carne roja o procesada hasta que se desarrollen directrices actualizadas relacionadas específicamente con el cáncer”, explicó la IARC.

Pese a que se conoce que el consumo de carne trae beneficios, la OMS aclara que muchas de las recomendaciones de salud aconsejan limitar el consumo de estos alimentos.