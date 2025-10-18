¿Se puede despertar a una persona mientras atraviesa por una parálisis del sueño?

La parálisis del sueño es un fenómeno temporal que se produce cuando una persona no puede moverse justo antes de dormir o despertarse por lo que las personas quedan atrapadas en dichas fases del sueño.

Aunque actualmente no existe un tratamiento para evitar este tipo de situaciones, los especialistas han recomendado técnicas para reducir la cantidad en la que se presentan estos episodios.

¿Qué es la parálisis del sueño?

La parálisis del sueño ocurre cuando no se puede mover ninguna parte del cuerpo y se presenta entre las etapas del sueño y vigilia. Aunque es temporal y solo dura unos minutos, las personas experimentan miedo, ansiedad y confusión una vez termina dicho suceso.

Según la Clínica Cleveland, se estima que el 30% de las personas de todo el mundo experimentan o han experimentado la parálisis del sueño durante sus vidas.

Algunos de los síntomas que se pueden experimentar son no poder mover brazos ni piernas, incapacidad para hablar, sensación de una presión que causa asfixia, alucinaciones que representan peligro y somnolencia diurna.

¿Se puede despertar a alguien con parálisis del sueño?

Aunque este periodo de tiempo solo dura unos cuantos segundos o minutos, en algunos casos puede durar hasta 20 minutos. Por esto, ha surgido la duda sobre los riesgos de despertar a las personas que atraviesan por este fenómeno.

No obstante, según especialistas de la Clínica Cleveland, se puede despertar a una persona que atraviesa por parálisis del sueño con total normalidad.

Factores de riesgo de la parálisis del sueño

Expertos han manifestado que, aunque este fenómeno se puede presentar en cualquier momento de la vida, suele aparecer con mayor frecuencia entre los 20 y 30 años. Así mismo, es más común que se presente en personas que poseen horarios variables o que trabajan por turnos.

¿Se puede prevenir la parálisis del sueño?

Aunque estos episodios no se pueden evitar, especialistas han sugerido algunas técnicas para poder reducir los riesgos. Algunas de estas incluyen tratar de establecer un horario definido para dormir en las noches, crear un ambiente confortable en oscuridad y silencio, guardar dispositivos electrónicos que perturben el sueño y relajarse antes de dormir.