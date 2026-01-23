Supersalud se pronuncia tras preocupantes cifras mostradas por la Contraloría

Hace pocas horas, la Contraloría hizo una preocupante radiografía sobre el sector salud, poniendo sobre la mesa números en rojo que demuestran la gravedad de lo que está ocurriendo.

La escasez de medicamentos y los problemas a la hora de pedir citas son el martirio cada día para miles de pacientes. La raíz radica en parte en las millonarias deudas que tienen las EPS desde hace varios años.

Los números: así se ve la crisis

El reciente informe del ente de control reveló que las cuentas por pagar siguen subiendo a niveles insostenibles. Esto ha venido pasando desde 2023, es decir, hace dos años.

Uno de los principales hallazgos del organismo de control fue el marcado deterioro en la circulación de recursos hacia los hospitales públicos. Al revisar las cuentas pendientes de las EPS y las facturas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado.

De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), las seis EPS con mayores deudas incrementaron su cartera en un 42 % entre 2024 y 2025, pasando de 4.5 a 6.4 billones de pesos. Esta realidad ha golpeado con fuerza a los hospitales públicos, que en 2024 facturaron cerca de 18.8 billones de pesos, pero solo recibieron 15.7 billones, lo que representa un faltante cercano al 16 %.

¿Qué respondió Supersalud?

La situación fue especialmente crítica entre enero y septiembre, periodo en el que se facturaron 16.6 billones de pesos, pero únicamente se pagaron 12.6 billones, llevando a varios niveles de atención a estados alarmantes.

Frente a estas cifras, se pronunció la Supersalud. La entidad sostuvo que tendrá en cuenta la información para saber cuáles serán las medidas pertinentes. También recordó que no gerencia ni administra a las EPS intervenidas; para eso se designan agentes.