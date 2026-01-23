CANAL RCN
Salud y Bienestar

Supersalud se pronuncia tras preocupantes cifras mostradas por la Contraloría

La Contraloría hizo un balance con la situación que está afrontando el sistema.

Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 23 de 2026
07:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace pocas horas, la Contraloría hizo una preocupante radiografía sobre el sector salud, poniendo sobre la mesa números en rojo que demuestran la gravedad de lo que está ocurriendo.

Destapan los números en rojo del sector salud: Contraloría hace un fuerte llamado
RELACIONADO

Destapan los números en rojo del sector salud: Contraloría hace un fuerte llamado

La escasez de medicamentos y los problemas a la hora de pedir citas son el martirio cada día para miles de pacientes. La raíz radica en parte en las millonarias deudas que tienen las EPS desde hace varios años.

Los números: así se ve la crisis

El reciente informe del ente de control reveló que las cuentas por pagar siguen subiendo a niveles insostenibles. Esto ha venido pasando desde 2023, es decir, hace dos años.

Uno de los principales hallazgos del organismo de control fue el marcado deterioro en la circulación de recursos hacia los hospitales públicos. Al revisar las cuentas pendientes de las EPS y las facturas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado.

De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), las seis EPS con mayores deudas incrementaron su cartera en un 42 % entre 2024 y 2025, pasando de 4.5 a 6.4 billones de pesos. Esta realidad ha golpeado con fuerza a los hospitales públicos, que en 2024 facturaron cerca de 18.8 billones de pesos, pero solo recibieron 15.7 billones, lo que representa un faltante cercano al 16 %.

¿Qué respondió Supersalud?

La situación fue especialmente crítica entre enero y septiembre, periodo en el que se facturaron 16.6 billones de pesos, pero únicamente se pagaron 12.6 billones, llevando a varios niveles de atención a estados alarmantes.

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla
RELACIONADO

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla

Frente a estas cifras, se pronunció la Supersalud. La entidad sostuvo que tendrá en cuenta la información para saber cuáles serán las medidas pertinentes. También recordó que no gerencia ni administra a las EPS intervenidas; para eso se designan agentes.

Comparte la preocupación de la Contraloría General de la República por la crisis estructural del Sistema de Seguridad Social en Salud y por ello ejercerá y aplicará las acciones a que haya lugar en el marco de sus competencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla

Estados Unidos

Estados Unidos hizo oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud

EPS

¿Qué hacer ante retrasos en autorizaciones y falta de medicamentos en Bogotá?: Secretario de Salud responde

Otras Noticias

Artistas

Murió miembro de la icónica banda Scorpions: familia dejó nostálgico mensaje

Hay luto en la música tras conocerse el fallecimiento del artista. Esto es lo que se sabe.

Miguel Uribe

Miguel Uribe anuncia que volverá a la arena política tras ser apartado de la consulta del Centro Democrático

El padre del senador asesinado en campaña lamentó en una carta enviada al partido la forma en la que terminaron las cosas con el expresidente Álvaro Uribe.

Artistas

Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores y se tatuó el rostro de un rapero de Medellín

Atlético Nacional

¿James Rodríguez entrena en Atlético Nacional? El club se pronunció

Comercio

Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta