Contrarreforma a la salud presentada por varios ministros no fue tenida en cuenta por Carolina Corcho

El termómetro político conoció que los ministros: José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria, Cecilia López y el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, le entregaron a la ministra de salud Carolina Corcho, un documento con varios comentarios sobre el sistema de salud, sugerencias y modificaciones del texto e incluso artículos completos redactados, para que fueran incluidos en la reforma.

El extenso escrito trabajado en por lo menos 5 reuniones, entre consejos de ministros, mesas técnicas y comités estratégicos fue entregado el pasado viernes 10 de febrero a Carolina Corcho, con la expectativa de qué no todo, pero al menos algunas cosas fueran incluidas en el proyecto, incluso se menciona que fueron tan cuidadosos en la redacción de los artículos que contaron con la destreza de Laura Sarabia, jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Sin embargo, ayer sobre el medio día, cuando conocieron el texto se llevaron una gran decepción.

Según ellos, ninguna de las recomendaciones, comentarios o artículos sugeridos fueron incluidos, eso dejó una honda herida en el gabinete. Algunos aseguran que se sienten traicionados por la ministra y creen que en un gabinete de coalición debería haber flexibilidad programática.

En este momento, el Ministerio de Hacienda no ha emitido el concepto fiscal de la reforma y el otro problema que tiene que sortear la reforma es si es ley estatutaria u ordinaria.

El Gobierno le apuesta todo a que es una ley ordinaria y por eso la radicó en sesiones extras. Sin embargo, en esta carta varios congresistas mencionan que no se trata de una ley estatutaria. Primero, no se puede tramitar en sesiones extras y segundo, se necesitan mayorías calificadas para aprobar. Tercero, tiene que entrar por la comisión primera y no por la séptima como se había planeado una vez aprobada la norma, es decir, que tiene que ser discutida después del 16 de marzo y tiene que entrar no por la comisión séptima, sino por la primera. Por si fuera poco, una vez aprobada por el Congreso debe tener un control previo de la Corte Constitucional.