“Realizaremos una revisión minuciosa de los gastos de las EPS": Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud convocó este 24 de agosto a una rueda de prensa para hablar sobre la situación financiera del sistema de salud en Colombia, esto luego de que algunas EPS advirtieran el riesgo de que a partir de septiembre no pudieran atender más pacientes.

Sanitas, Sura y Compensar remitieron una carta el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertándole sobre una crisis para operar y la dificultad para la prestación del servicio, argumentando, entre otras cosas, que el valor de UPC (Unidad de Pago por Capitación) “es insuficiente”.

Aunque el ministro Jaramillo ya había respondido a las EPS que “no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio”, y que el Gobierno está “paz y salvo” con cada una de ellas, reiteró el mensaje este jueves.

Conclusiones del Ministerio de Salud sobre advertencias de EPS

Guillermo Jaramillo anunció que se realizarán auditorías y revisiones minuciosas de los gastos de las EPS en el país, argumentando la necesidad de saber “qué está pasando con esos recursos”, esto entre otras cosas por lo dicho sobre las UPC.

En la carta, las EPS aseguraron que “los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema”, manifestaron.

Jaramillo precisó que el “Gobierno se la está jugando por la salud, y le está entregando más recursos a las EPS. Es un esfuerzo grande, en el que se pasó de $40 billones a $51 billones”.

Además, apuntó que los recursos para financiar el sistema de salud “son suficientes y pagan a tiempo”, y refiriéndose a la UPC, que esta se calculó con base en la información reportada por las mismas EPS, a partir de datos de 2022 y considerando el aumento de la inflación.

Se refirió también a la inexistencia de evidencia que compruebe que el dinero de la UPC sea insuficiente, incluso, el ministro detalló que los estados financieros de las EPS no reflejan una situación crítica para el primer semestre y que hubo algunas de estas entidades que “tuvieron importantes utilidades”.

"A la fecha, no tenemos deudas con las EPS frente a la UPC. El presupuesto está pagándose por anticipado a las EPS, ojalá ellas le pagarán a las IPS por anticipado, pero no es así", apuntó.

¿En dónde se están quedando esos recursos?: Minsalud por atención a menores

En medio de la advertencia de las EPS, el ministro puso en la mesa el papel de los menores de edad, asegurando que no se pueden cerrar los servicios de salud para niños. E hizo un fuerte cuestionamiento por el dinero destinado a protegerlos, por ejemplo, a los que habitan La Guajira.

“Cuando se oye que fallecen niños en La Guajira, sabiendo que están afiliados, y que un niño menor de un año tiene una UPC de $4 millones y se le gira a una EPS para que lo cuide durante un año. ¿En dónde se están quedando esos recursos para protegerlos?”.

Detalló que en 2023 se han entregado $2.3 billones adicionales para financiar la prestación del servicio de salud y entrega de medicamentos, “que no se respaldan con la UPC, en lo que se denomina presupuestos máximos y 1.4 $billones para el pago de incapacidades y licencias”.

“Las EPS no se van a acabar”

Hizo un llamado a la calma, señalando que el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, está dispuesto al diálogo, y ratificó que “las EPS no se van a acabar, se van a transformar”, por lo que continuarán trabajando para garantizar la atención en salud para los colombianos.

“Cabe resaltar que los dineros que se giran a las EPS no son de las EPS porque son públicos, aportados por todos los colombianos”.

Concluyó que no permitirán que, en caso de que alguna EPS quiebre, sus afiliados queden sin atención, que todos deben ser atendidos y no se les puede asustar diciendo que no se les prestará el servicio. “No puede utilizarse a las EPS como instrumento político”.