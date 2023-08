¿Por qué hay polémica sobre el uso de recursos de EPS?

La discusión sobre la crisis financiera que atraviesan las EPS Sanitas, Sura y Compensar inició el pasado martes 22 de agosto, cuando se conoció una carta dirigida por los representantes de cada entidad al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. En la misiva, aseguraron que el pago que reciben por cada usuario, es decir, la UPC, no alcanza para cubrir el plan de beneficios en salud, pues este año alcanzó una insuficiencia de $753.903.000 millones.

También afirmaron que la deuda de presupuestos máximos y canastas covid hacen insostenible la prestación del servicio.

“Si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y vemos con dificultad poder avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año”, se lee en la misiva.

El ministro de salud les respondió a las EPS

Ante la solitud de las EPS, el ministro Guillermo Jaramillo se reunió con los representantes de las entidades. Allí dispusieron dos mesas de trabajo; en una, trataron temas como la deuda por procedimientos y nuevas tecnologías que no están dentro del plan de beneficios, y en la segunda la insuficiencia de la unidad de pago por capitación.

24 horas después de la reunión, el jefe de cartera volvió a referirse públicamente a las EPS, asegurando que este año que hizo un aumento del 25% en el presupuesto en salud. Dijo que se va a hacer una revisión exacta de los gastos que están haciendo dichas entidades.

“Que en septiembre se van unas EPS, porque ya no pueden más, según dice la prensa. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer un plan de contingencia y decirles a todos esos usuarios que todas las clínicas que quieran trabajar con nosotros van a atender sus necesidades y nosotros le vamos a pagar directamente desde el Adres”.

Ante estas declaraciones, las EPS no tardaron en replicar. Aseguran que contratar hospitales no es fácil. “Esto tiene unas complejidades por detrás, eso no es que a uno le llegue la plata, uno atiende esto. Las EPS tenemos unas complejidades grandes”, dijo Andrés Barragán, director de salud de Compensar.

Acemi planteó puntos para conversar con minsalud

Ante este complejo panorama que enfrentan las Entidades Promotoras de Salud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral planteó 10 puntos para empezar el diálogo con el ministerio de Salud, entre ellos esperan abordar temas cómo la sostenibilidad, implementación del giro directo para servicios y tecnologías cubiertos por los presupuestos máximos y la UPC.