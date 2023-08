Sector salud celebra prohibición de biopolímeros en Colombia: "Es una epidemia mundial"

Este martes, y luego de cuatro debates en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que prohíbe la aplicación de biopolímeros en Colombia. Esto es un paso adelante en materia de salud pública después de cientos de casos probados en los que mujeres que se sometieron a este tipo de procedimiento estético sufrieron de graves afectaciones de salud.

De igual manera, esto también busca reducir a cero la práctica de procedimientos de biopolímeros por parte de personas no preparadas para ello, otro de los factores en los problemas de salud de quienes recibían estas inyecciones.

Lina Triana, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, habló con Noticias RCN sobre los riesgos de aplicar estos tipos de biopolímeros y también del precedente que se marca en el país tras la sanción de esta ley.

En contexto: Presidente Gustavo Petro sancionó la ley que prohíbe el uso de biopolímeros

Es importante recordar las consecuencias para quienes se aplican este tipo de biopolímeros...

Estamos hablando de una sustancia que el cuerpo no es capaz de reabsorber y esto hace inflamación crónica en el cuerpo que puede ir dese cambios en la piel, como coloración o una piel como endurecida, diferentes tumores en la piel porque la sustancia migra a partes lejanas a donde estén inyectadas, o acceso que quiere decir que se infecta y produce pus o puede morirse pedazos de piel que producen deformidades, secuelas grandes o hasta la misma muerte por una reacción exagerada del cuerpo en estas sustancia que no se puede salir de ella.

Tenemos información de que muchas veces esos biopolímeros son aplicados por personas que no tienen ningún tipo de experiencia o que además no son profesionales de la salud.

Sabemos que hoy en día que el biopolímero produce tanto daño que normalmente la persona que tiene conocimiento, entrenamiento y experiencia en procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos no lo está haciendo. Desafortunadamente las personas caen en manos de personas que no tienen este tipo de entrenamiento y que no tienen una educación formal. Recordemos que el biopolímero puede ponerse hoy, la persona puede verse muy bien en principio, y puede tener las secuelas después de cinco, 10, 15 o hasta 20 años de haberse aplicado.

¿Quedan ustedes tranquilos como especialistas en el tema con la decisión que pasa por el Congreso de la República que ya esa iniciativa es Ley?

Estamos muy contentos con esta noticia, muy contentos con la ley, la hemos revisado. Consideramos que por fin, después de años que llevamos trabajando por hacer ver que los biopolímeros y sus secuelas son una situación de orden pública en el país, estamos muy contentos que el Gobierno Nacional, la parte legislativa y desde el presidente, han empujado y logrado que tengamos hoy en día esta ley. Es importantísimo que se reglamente como debe ser. Recordemos que en el país tenemos muchas leyes que son muy buenas, entre ellas la ley estatutaria en salud, que no se ha podido llevar a cabo porque no la han reglamentado. Es por esto que no podemos permitir que siga sin reglamentar artículos como el artículo cuarto donde se empodera al Invima sobre cuáles son esas sustancias biomodelantes o biopolímeros. Necesitamos que el Invima lidere, pero que se apoye en las sociedades científicas para poder salir adelante. Es un problema que no es solo en Colombia, es un problema que lo vemos desde la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética en todo el mundo, es una epidemia mundial.