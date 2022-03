¿Se podrán responder las historias de Instagram con audios?

Las aplicaciones siempre están en constante desarrollo y buscando funciones a integrar, por lo que en Instagram están preparando una ampliación a la experiencia de las historias, especialmente en lo que tiene que ver con reaccionar a ellas.

Lee también: ¿Cómo programar un mensaje en WhatsApp?

Y según informa Alessandro Paluzzi, constante filtrador y analista de tecnología, hay información sobre una nueva forma de contestar a las stories con un mensaje de voz, como los que se pueden enviar en los mensajes privados.

En la imagen filtrada se ve el panel de reacción de historias y en la caja de texto, en la parte inferior derecha, aparece el mismo símbolo de nota de audio, como una de las opciones de respuesta.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e