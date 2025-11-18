CANAL RCN
Tendencias

Abiertas las votaciones del quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos 2026: así puede votar

Comediantes, actores y músicos integran el quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia.

Estreno de La Casa de Los Famosos
Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
07:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se conoció el quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia. Conoce aquí más detalles de las celebridades.

¡La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene una nueva participante confirmada! Ella es
RELACIONADO

¡La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene una nueva participante confirmada! Ella es

Participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia

Como es costumbre, cada semana se revelan nuevos aspirantes interesados en ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, ya se conocen cuatro celebridades confirmadas para esta edición: Luisa Cortina, Tebi Bernal, Alexa Torrex y Nicolás Arrieta.

¡La Casa de los Famosos 2026 tiene nuevo integrante confirmado!
RELACIONADO

¡La Casa de los Famosos 2026 tiene nuevo integrante confirmado!

Estos son el quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia

Eldevin López: Es un actor y creador de contenido. Tiene 26 años y se encuentra soltero. Ha revelado que se encuentra dispuesto a encontrar el amor en caso de que ingrese a la casa más famosa de Colombia.

Julián Beltrán: Cuenta con más de 25 años de experiencia como actor y ha demostrado tener una gran habilidad para cautivar a las personas.

Javier Peraza: Se destacó por su participación en 'El man Es German', producción del Canal RCN y por ser artista de teatro.

Jorge Sánchez: Es un reconocido actor, escritor y músico, se conoce como 'salsa' quien se ha destacado por su buen sentido del humor. Actualmente, se encuentra casado y quiere pertenecer a la casa más famosa de Colombia.

Luchito Humor: Elver Castro Monsalve se ha destacado por su carismática personalidad y estuvo participante en el programa matutino 'Buen Día, Colombia' del Canal RCN.

Bruno Ponce: Más conocido como Bruno y resalta por ser un actor de doblajes, comediante, locutor de acentos y coach de acentos.

 

La casa de los famosos Colombia 2026: Así van los resultados del primer grupo de aspirantes
RELACIONADO

La casa de los famosos Colombia 2026: Así van los resultados del primer grupo de aspirantes

¿Cómo se puede votar por el participante favorito a La casa de los famosos Colombia?

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 23 de noviembre hasta las 4:00p.m. Le contamos los pasos para votar por su aspirante favorito.

  1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026: Ubique la sección llamada 'Votaciones La Casa de los Famosos y debe estar registrado previamente.
  2. Elija a su aspirante favorito
  3. Confirma su voto
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 18 de noviembre de 2025

Artistas

“No al maltrato animal”: el contundente mensaje de Beéle tras sus shows en Bogotá

Masterchef Celebrity Colombia

"Me hizo llorar": reacciones tras la salida de Pichingo en MasterChef Celebrity

Otras Noticias

Selección Colombia

Colombia vs. Australia, amistoso FIFA: fecha, hora y dónde ver el partido

La Selección Colombia jugará su último partido del 2025 enfrentando a Australia en Estados Unidos, como preparación al Mundial 2026.

Defensoría del Pueblo

Le seguiré insistiendo al presidente que suspenda los bombardeos: defensora Iris Marín

La defensora del Pueblo aseguró que se deben proteger los derechos de los niños reclutados por los grupos criminales.

Japón

Las 'chicas musculosas' de Japón desafían los cánones de belleza

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 17 de noviembre de 2025

Cuidado personal

Las cinco razones por las que no ve resultados en el gimnasio