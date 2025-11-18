Abiertas las votaciones del quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos 2026: así puede votar

Se conoció el quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia. Conoce aquí más detalles de las celebridades.

Participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia

Como es costumbre, cada semana se revelan nuevos aspirantes interesados en ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, ya se conocen cuatro celebridades confirmadas para esta edición: Luisa Cortina, Tebi Bernal, Alexa Torrex y Nicolás Arrieta.

Estos son el quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia

Eldevin López: Es un actor y creador de contenido. Tiene 26 años y se encuentra soltero. Ha revelado que se encuentra dispuesto a encontrar el amor en caso de que ingrese a la casa más famosa de Colombia.

Julián Beltrán: Cuenta con más de 25 años de experiencia como actor y ha demostrado tener una gran habilidad para cautivar a las personas.

Javier Peraza: Se destacó por su participación en 'El man Es German', producción del Canal RCN y por ser artista de teatro.

Jorge Sánchez: Es un reconocido actor, escritor y músico, se conoce como 'salsa' quien se ha destacado por su buen sentido del humor. Actualmente, se encuentra casado y quiere pertenecer a la casa más famosa de Colombia.

Luchito Humor: Elver Castro Monsalve se ha destacado por su carismática personalidad y estuvo participante en el programa matutino 'Buen Día, Colombia' del Canal RCN.

Bruno Ponce: Más conocido como Bruno y resalta por ser un actor de doblajes, comediante, locutor de acentos y coach de acentos.

¿Cómo se puede votar por el participante favorito a La casa de los famosos Colombia?

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 23 de noviembre hasta las 4:00p.m. Le contamos los pasos para votar por su aspirante favorito.