¡Sin filtros! Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, rompió el silencio y contó por qué terminaron

Hace unas semanas, tanto Aida Victoria Merlano como Juan David Tejada anunciaron el fin de su relación.

En un principio, se rumoró que la causa pudo haber sido una infidelidad debido a que Yina Calderón, en un polémico video, aseguró que, presuntamente, Juan David Tejada habría empezado un romance con una mujer de Medellín.

Sin embargo, Juan David Tejada, en un comunicado, desmintió esa versión y aseguró que no hubo infidelidad de parte de ninguno de los dos.

Además, este 10 de octubre de 2025, la expareja de Aida Victoria Merlano habló abiertamente en un pódcast y reveló cuáles fueron las verdaderas razones por las que la relación se acabó.

Esta fue la razón por la que se acabó la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

En una reciente entrevista, Juan David Tejada dejó claro que su relación con Aida Victoria Merlano es muy buena y que la prioridad de ambos es el bienestar de su hijo Emiliano.

Asimismo, recalcó que la relación se acabó por desacuerdos de parte y parte, pero que nunca hubo faltas de respeto ni infidelidades.

"No hubo nada de infidelidad, mejor dicho, más bien no nos pudimos portar. Se presentaron cosas que no cuadran de parte de ella, de parte mía y decidimos tomar esta decisión", enfatizó Juan David Tejada.

¿Qué más dijo Juan David Tejada de Aida Victoria Merlano?

En la entrevista, Juan David Tejada describió a Aida Victoria Merlano como a una gran mujer y señaló que la relación con su familia también es muy buena.

Además, detalló que ella es una mamá responsable, que está a cargo del cuidado de su hijo, pero que él también está con él y comparte tiempo de calidad cada vez que puede.

"Mi mamá, mi familia, mis hijos, mi papá, se la llevaron muy bien con ella", concluyó Juan David Tejada.