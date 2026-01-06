"Me diagnosticaron": reconocida actriz fue hospitalizada de emergencia y reveló su estado de salud

Hace unos días, una de las actrices más reconocidas de México reveló que tuvo que ser hospitalizada de emergencia y que, tras unos exámenes rigurosos, los médicos revelaron su diagnóstico.

Alejandra Barros, que ha estado presente en telenovelas muy famosas como 'Para volver a amar', 'Hasta que el dinero nos separe', 'Buscando a Frida', 'Nadie como tú', 'Mariana de la noche' y 'Navidad sin fin', publicó una foto en la que mostró que estaba conectada a una máquina de oxígeno.

Además, la reconocida actriz de México explicó cómo le comenzaron los síntomas y cómo ha sido su evolución desde el monitoreo constante de los especialistas.

Esta fue la enfermedad por la que Alejandra Barros, la reconocida actriz de México, fue hospitalizada de emergencia

Alejandra Barros, en un post de Instagram, explicó que contrajo una gripa, que comenzó a sentirse cada vez peor y que, tras asistir a urgencias, le detectaron una neumonía.

"El 30 de diciembre, después de grabar tres meses en San Luis Potosí, en un clima de mucho calor, mucho frío, muchas horas de trabajo, muchas desmañanadas y con un cansancio tremendo, varios compañeros cayeron en cama con una gripa de todo tipo y yo no fui la excepción. Me tuve que ir al hospital porque me sentía peor de lo normal y, después de algunos estudios, me diagnosticaron neumonía", comenzó diciendo Alejandra Barros.

"Llevo varios días reflexionando y creo que entendí lo vulnerables que somos y lo peligroso que es no escucharte. Estando agotada, queriendo tener unas vacaciones en familia y con amigos que fueran increíbles, no me escuché. Me descuidé. No quiero abusar de mi cuerpo nunca más. La salud y el amor hoy se vuelven mi prioridad para este 2026", añadió.

Su mensaje completo fue el siguiente:

¿Cuál es el estado actual de Alejandra Barros, la reconocida actriz de México que fue hospitalizada de emergencia?

Alejandra Barros, en su publicación, abrió el corazón y reconoció que se sentía muy triste porque no pudo disfrutar las vacaciones.

Además, reveló que ya recibió el alta médica, que tenía que continuar con las grabaciones en San Luis de Potosí y que aún sentía miedo de volver a contagiarse porque sabía que sus pulmones estaban frágiles.

Sin embargo, de acuerdo con lo que ha publicado en los últimos días en sus redes sociales, ha dado a entender que su recuperación está avanzando de la mejor manera.