Alejandro Estrada confesó qué pasará con su relación con Nataly Umaña tras Casa de los Famosos

Durante las últimas semanas, la Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los programas más comentados por todos los colombianos, teniendo en cuenta las polémicas que se han armado dentro de los concursantes, quienes al pasar los días siguen realizando acciones que pueden afectar seriamente la convivencia dentro de la casa.

Sin embargo, los ojos de todos los seguidores de la Casa de los Famosos están centrados en lo que está sucediendo entre Miguel Melfi y Nataly Umaña, quienes desde hace varios días han tenido una cercanía sospechosa, lo que generó un fuerte rumor entre los concursantes de la casa, quienes aseguraban que entre las celebridades había un romance.

Esposo de Nataly Umaña habló sobre el futuro de su relación

Ante lo sucedido en los últimos días y los rumores que se han generado sobre Nataly Umaña y Miguel Melfi, Alejandro Estrada, pareja sentimental de la actriz, decidió romper el silencio y estuvo en la gala de eliminación, en donde se dejó ver afectado por lo sucedido con su esposa y el cantante panameño, quien fue señalado por el actor como “maniflojo”.

En medio de la gala, las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo le preguntaron a Alejandro Estrada sobre el futuro de su relación con Nataly Umaña, teniendo en cuenta lo acontecido durante los últimos días en la Casa de los Famosos y que ha puesto al actor en la boca de todos los cibernautas.

“He pensado mucho cómo enfrentar ese momento. Es una realidad que nos vamos a encontrar. Tenemos un hogar; está vacío y es difícil. La escucharía y estaría esperando una explicación de ella en privado”, afirmó Alejandro Estrada tras los cuestionamientos sobre su relación tras lo acontecido con Nataly.

A pesar de la respuesta, Alejandro Estrada dejó en el aire si habrá perdón u otro camino en su vida íntima, teniendo en cuenta que lo acontecido con Nataly Umaña y Miguel Melfi dentro de la Casa de los Famosos.

Alejandro Estrada explotó contra Miguel Malfi

"Él está quedando muy mal, la está haciendo quedar muy mal a ella y yo estoy sufriendo. Generaste un dolor profundo", empezó diciendo el cucuteño, en el set de la producción de Canal RCN y ViX.

"No sé, no vocaliza. No le entendí nada. ¿No se da cuenta? Todos hemos visto lo que ha sucedido desde el inicio, con sus provocaciones. Más allá de la situación que está pasando, yo no estoy defendiendo a Nataly. Yo le quise hacer una pregunta a este chico para que se sacudiera un poco y de pronto recordara a su hogar, a su familia, a una madre, a una esposa, a un esposo. Pero él está en su juego y es válido", concluyó Estrada, quien participó en 'Tormenta de amor'.