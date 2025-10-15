¡Vidente hizo impactante predicción sobre la pelea de Karina García con Karely Ruiz!

Karina García, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, participará en una pelea de boxeo el próximo 18 de octubre de 2025, en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Su contrincante será la mexicana Karely Ruiz y el enfrentamiento en el ring se presentará en el marco de Stream Fighters, el evento que es organizado por Westcol.

Tanto Karina García como Karely Ruiz ya se encuentran en la capital de Colombia acondicionándose a la altura y han asegurado que creen que su pelea será muy pareja.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, Alexandra Vidente Mundial hizo un análisis y reveló a quién ve como ganadora. ¿Qué dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción que hizo Alexandra Vidente Mundial acerca de la pelea de Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters

Alexandra Vidente Mundial aseguró que, de acuerdo con el monitoreo que ella ha realizado, ve como amplia favorita a la mexicana Karely Ruiz.

"Según la visión del universo de Alexandra Vidente Mundial, ganará Karely Ruiz. La veo ganadora", comenzó afirmando Alexandra Vidente Mundial.

"Karina García, con muchísimo respeto, funciona para princesita. Ella es para ser el boom del enamoramiento y el romance, mientras que a Karely Ruiz la veo bien fuerte", agregó.

¿A qué hora iniciará Stream Fighters, el evento de boxeo en el que participará Karina García y Karely Ruiz?

De acuerdo con lo que ha explicado Westcol, que es el organizador del evento, Stream Fighters iniciará sobre las 4:00 de la tarde del 18 de octubre de 2025.

Además, los artistas musicales que se han confirmado y harán presencia son Farruko y Cosculluela.

Ese día también se llevarán a cabo otras cinco peleas en las que los cruces son los siguientes: