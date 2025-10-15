CANAL RCN
Tendencias

¡Vidente hizo impactante predicción sobre la pelea de Karina García con Karely Ruiz!

La vidente, luego de recibir múltiples consultas, se animó a hablar de este enfrentamiento. ¿Qué dijo?

Foto: Canal RCN y captura de pantalla del Instagram de Stream Fighters.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
01:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karina García, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, participará en una pelea de boxeo el próximo 18 de octubre de 2025, en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Su contrincante será la mexicana Karely Ruiz y el enfrentamiento en el ring se presentará en el marco de Stream Fighters, el evento que es organizado por Westcol.

Vidente lanzó impresionante predicción de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: ¿qué pasará?
RELACIONADO

Vidente lanzó impresionante predicción de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: ¿qué pasará?

Tanto Karina García como Karely Ruiz ya se encuentran en la capital de Colombia acondicionándose a la altura y han asegurado que creen que su pelea será muy pareja.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, Alexandra Vidente Mundial hizo un análisis y reveló a quién ve como ganadora. ¿Qué dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción que hizo Alexandra Vidente Mundial acerca de la pelea de Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters

Alexandra Vidente Mundial aseguró que, de acuerdo con el monitoreo que ella ha realizado, ve como amplia favorita a la mexicana Karely Ruiz.

"Según la visión del universo de Alexandra Vidente Mundial, ganará Karely Ruiz. La veo ganadora", comenzó afirmando Alexandra Vidente Mundial.

"Karina García, con muchísimo respeto, funciona para princesita. Ella es para ser el boom del enamoramiento y el romance, mientras que a Karely Ruiz la veo bien fuerte", agregó.

¿A qué hora iniciará Stream Fighters, el evento de boxeo en el que participará Karina García y Karely Ruiz?

De acuerdo con lo que ha explicado Westcol, que es el organizador del evento, Stream Fighters iniciará sobre las 4:00 de la tarde del 18 de octubre de 2025.

Además, los artistas musicales que se han confirmado y harán presencia son Farruko y Cosculluela.

Karina García tuvo que recibir atención médica tras terminar con Andrés Altafulla: este es su estado
RELACIONADO

Karina García tuvo que recibir atención médica tras terminar con Andrés Altafulla: este es su estado

Ese día también se llevarán a cabo otras cinco peleas en las que los cruces son los siguientes:

  • TheNino vs. ByKing.
  • Milica vs. May Osorio.
  • Shelao vs. BelosMaki.
  • JH de la Cruz vs. CristoRata.
  • Yina Calderón vs. Andrea Valdiri.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Altafulla reapareció en redes sociales con otra mujer tras su ruptura con Karina García, ¿Quién es?

Artistas

Cris Valencia arremetió contra Westcol y El High: así fue la picante respuesta

Artistas

¡Cartel definido! Estos son los artistas que estarán en el Megaland Music Fest 2025

Otras Noticias

Ecuador

Nuevo ataque con explosivos dejó dos puentes destruidos en Ecuador

Los ataques se registraron horas después de un carro bomba en Guayaquil que dejó un muerto y más de 20 heridos.

La Guajira

Revocan orden de traslado de ‘Pipe Tuluá’: seguirá recluido en Bogotá

El Tribunal Superior de Riohacha tomó la decisión y 'Pipe Tulua' ya no será trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

Finanzas personales

Daviplata sorprendió a millones de usuarios con nuevas funciones que tendrá: téngalo en cuenta

Selección Colombia

La única vez en la que Colombia ganó una medalla mundialista: fue con Reinaldo Rueda

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios