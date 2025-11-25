CANAL RCN
Altafulla reveló lo que no le perdona a una mujer: ¿Indirecta a Karina García?

¿Indirecta para Karina García? Altafulla reveló el comportamiento que no soporta en una relación.

Altafulla y Karina
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
04:03 p. m.
Las redes sociales se encendieron luego de que el cantante barranquillero Altafulla hablara sin filtros sobre su principal “límite emocional” en una relación, generando múltiples reacciones y especulaciones.

Las declaraciones, que rápidamente se viralizaron, hicieron que muchos usuarios comenzaran a relacionar sus palabras con el fin de su noviazgo con la creadora de contenido Karina García.

Altafulla reveló lo que no soporta en las mujeres y lo que dijo se volvió tendencia en redes por el tono directo del artista y por el contexto sentimental que muchos recordaron.

Altafulla respondió lo que no le gusta de las mujeres

Durante una entrevista concedida al podcast “40 grados”, dirigido por su excompañero de La Casa de los Famosos Colombia, Cris Pasquel, el cantante fue interrogado sobre aquello que considera una señal definitiva para alejarse de una pareja.

Allí, sin titubeos, explicó que la mentira es un comportamiento que considera incompatible con la construcción de una relación estable.

Según relató, para él resulta imposible avanzar cuando percibe falta de honestidad, pues siente que ese tipo de conductas impiden crear confianza y le restan credibilidad a cualquier proyecto en pareja.

Afirmó además que, en varias ocasiones, la deshonestidad lo ha llevado a distanciarse por completo, incluso cuando existían sentimientos fuertes de por medio.

Que una persona sea mentirosa. Yo no me alejo, soy un varón y ahí estoy, pero las mentiras me han hecho desinteresarme bastante de personas. Me ha hecho alejarme y no volver a sentir algo por alguien porque siento que una persona cuando te miente es como que no solamente se está burlando de ella, sino de ti, contó.

El artista añadió que lo que más lo sorprende es ofrecer confianza total y no recibir la misma transparencia a cambio.

Para Altafulla, una verdad dolorosa siempre será preferible a una mentira que pueda quebrar la intimidad entre dos personas.

No digan mentiras, no hay nada más rico que una verdad, así duela", dijo.

Sus palabras resonaron especialmente entre sus seguidores, quienes comenzaron a debatir sobre lo que él considera una “alerta roja” en cualquier vínculo amoroso.

Reacciones tras palabras de Altafulla sobre las mentiras

A los pocos minutos de publicarse la entrevista, diversos internautas asociaron el fragmento en el que Altafulla reveló lo que no soporta en las mujeres con la relación que mantuvo con Karina García.

Aunque la pareja terminó hace algún tiempo sin explicar los motivos, muchos interpretaron sus comentarios como una pista de lo que pudo haber ocurrido.

Lo dicho por el ganador de La Casa de los Famosos Colombia alimentó las teorías en redes sociales, aunque él en ningún momento mencionó a su expareja.

Aun así, el público insiste en conectar las afirmaciones del cantante con episodios de su vida sentimental reciente.

