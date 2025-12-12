¿Altafulla tiene un nuevo romance? Aspirante a La casa de los famosos revela la verdad sobre él

Se trata de Giselle Watson, aspirante a La casa de los famosos Colombia, quien reveló cómo ha sido su vínculo con Andrés Altafulla.

RELACIONADO Altafulla habría reaccionado al triunfo de Karina García en La Mansión de Luinny

¿Qué dijo Giselle Watson sobre Andrés Altafulla?

La creadora de contenido hace parte del octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3. Su ingreso dependerá de la votación del público, que estará abierta hasta el 14 de diciembre.

Durante una entrevista en el programa matutino Buen Día, Colombia, la actriz explicó que, aunque cada uno tomó rumbos distintos, mantienen una relación basada en el respeto y el apoyo mutuo. Según ella, ambos pueden acudir al otro cuando lo necesitan, a pesar del tiempo y las ocupaciones.

Cabe recordar que Giselle y Altafulla participaron juntos en Protagonistas de Nuestra Tele 2017, donde compartieron múltiples experiencias. Watson destacó que él la apoyó en varios de sus proyectos y que ella también estuvo presente cuando él lanzaba música o compartía contenido en plataformas digitales.

Incluso contó que intentó comunicarse con Altafulla para solicitarle respaldo en su proceso rumbo a La casa de los famosos Colombia, pero entendió que su agenda estaba bastante ocupada.

Rumores sobre un posible romance entre Giselle Watson y Altafulla

En redes sociales, varios internautas comenzaron a especular sobre un posible romance entre ambos luego de que compartieran fotografías juntos en sus cuentas de Instagram.

Los rumores crecieron aún más cuando se recordó que Giselle participó en el video musical de Altafulla, Te quedé gustando, donde le dio un “piquito” como parte de la actuación, lo que generó numerosos comentarios.

Sin embargo, Watson aclaró que ese momento fue estrictamente laboral y que no existe ningún romance. Afirmó que su relación con Altafulla siempre ha sido una amistad sólida y un compañerismo que ha perdurado con los años.