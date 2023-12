"Me le creí el cuento": Andrea Aguilera, reina que fue novia de falso príncipe árabe, dio su versión

Andrea Aguilera, una reconocida presentadora y reina de belleza antioqueña, 'rompió su silencio' y dio su versión sobre su relación con Fereidoun Khalifa Khalilian, un falso príncipe árabe quien está encarcelado en Estados Unidos por un caso de tentativa de homicidio a Juan Esco, cineasta quien estaba adelantado un documental para desenmascararlo.

Aguilar, ganadora de Miss Mundo Colombia 2021, conoció a 'Prince Fred' (como se hace llamar en redes sociales) en Medellín. El supuesto miembro de la realeza de Arabia Saudita, de origen estadounidense, llegó a la 'ciudad de la eterna primavera' y engañó a todo tipo de personalidades. De hecho, hay fotografías de Khalifa Khalilian con Daniel Quintero, ex alcalde de la capital antioqueña; general William Salamanca, director de la Policía; general Juan Carlos Fajardo, comandante de la IV Brigada del Ejército.

La modelo y el excéntrico empresario estuvieron juntos por dos años. “Fui ingenua y me le creí el cuento”, confesó Aguilera, en una entrevista con 'W Radio'.

¿Cómo engañó el 'Príncipe Fed' a Andrea Aguilar?

"Pude constatar en persona como estos personajes que validaban su supuesta identidad, él me mostró su pasaporte diplomático, contaba con esquema de seguridad y siempre que viajábamos a los Estados Unidos todos sus documentos aparecían en regla, adicional a que contaba con contactos que le ayudaban a agilizar los trámites y le daban un trato preferencial en los aeropuertos", agregó la presentadora paisa, de 26 años.

El impostor, de 51 años, proclamaba provenir de la realeza y de ser criado por una familia adoptiva. Tuvieron viajes a Estados Unidos, constatado aún en las redes sociales de 'Fred'.

Andrea Aguilera y el "choque" tras el arresto de Fereidoun Khalifa

"En el momento en el que me enteré de su arresto en Estados Unidos, sufrí un choque emocional que me afectó psicológica y sentimentalmente, pues no tenía idea de lo que estaba pasando. No estoy involucrada en sus negocios ni estoy requerida por la justicia. Me creí el cuento. Seguramente, no he sido ni la primera ni la última mujer a la que el hombre engaña", agregó la exparticipante de Miss Earth Fire y Miss Earth Colombia.

"Quiero limpiar tanto mi nombre como mi reputación, pues fui una víctima más de sus engaños. Además, se debe tener en cuenta que a su favor no lo están solicitando ni por estafas, robos o ningún otro delito asociado a narcotráfico o lavado de activos", concluyó.

Pues bien, Khalilian fue detenido en Estados Unidos, donde lo culpan de planear el asesinato de Esco. El protagonista de esta inédita historia le habría pagado 20 mil dólares a uno de sus miembros de seguridad para acabar con la vida del cineasta. Su guardaespaldas se "alió" con el artista, pues lo fotografiaron como si estuviera muerto.