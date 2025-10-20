CANAL RCN
Hermana de Yina Calderón y mamá de Andrea Valdiri casi se van a los golpes: se dijeron de todo

Agresivo cruce verbal entre Juliana Calderón y Carmen Valdiri en el evento de ‘Stream Fighters’. El video es viral en las redes sociales.

Juliana Calderón pelea mamá Andrea Valdiri.
Fotos: capturas de pantalla TikTok

octubre 20 de 2025
09:04 a. m.
Lo que prometía ser una noche de boxeo entre influencers se transformó en un intenso drama familiar fuera del cuadrilátero. El evento ‘Stream Fighters’, celebrado en el Coliseo MedPlus de Bogotá, fue el escenario de un escándalo que se hizo viral en las redes.

Las cámaras captaron un tenso y agresivo enfrentamiento verbal entre Juliana Calderón, hermana de la DJ Yina Calderón, y Carmen Valdiri, madre de la influencer Andrea Valdiri. Las palabras gruesas y los insultos volaron sin control, eclipsando por completo el desarrollo del combate central.

Pelea entre la hermana de Yina Calderón y la mamá de Andrea Valdiri

La chispa que detonó el conflicto fue la abrupta decisión de Yina Calderón de abandonar la pelea antes de que finalizara, entregándole de manera automática la victoria a su rival, Andrea Valdiri. Este desenlace inesperado, que ocurrió segundos después de un enfrentamiento que no terminó de convencer, generó un ambiente de frustración entre los asistentes y de confusión en el recinto.

Carmen Valdiri, quien estaba ubicada en primera fila apoyando a su hija, fue captada increpando de forma agresiva a Juliana Calderón. El video, que ahora es tendencia en redes sociales, muestra a ambas mujeres enfurecidas en un fuerte intercambio de groserías y descalificaciones.

Altercado entre los familiares de Valdiri y Yina Calderón

El personal de seguridad tuvo que intervenir rápidamente para evitar que el cruce de palabras escalara a un altercado físico. Este incidente fue catalogado como el verdadero escándalo en Stream Fighters, robándole el protagonismo a los creadores de contenido que subieron al ring.

El duelo principal dejó a los asistentes con un sabor agridulce por la retirada de Yina, sin embargo, el show ofrecido por su hermana Juliana Calderón y la mamá de Andrea Valdiri le dio más show al evento de Stream Fighters organizado por Westcol.

