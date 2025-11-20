CANAL RCN
Andrea Valdiri sorprende con drástico cambio físico: así quedó

Usuarios en redes no pudieron ocultar su asombro ante su cambio de apariencia.

Andrea Valdiri
Foto: Instagram @andreavaldirisos

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
10:06 a. m.
La influenciadora Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al revelar su nueva intervención quirúrgica.

Este fue el procedimiento de Andrea Valdiri

Andrea compartió todos los detalles sobre su cambio físico. Explicó que decidió reducir el tamaño de su busto, ya que el peso le estaba afectando la postura.

A través de sus redes sociales, publicó un video desde su hogar mostrando cómo se encuentra, completamente fajada. La influenciadora comentó que su talla anterior era 36D y que decidió pasar a 32 para sentirse más cómoda y segura con su cuerpo.

 

¿Por qué se sometió a este procedimiento Andrea Valdiri?

Valdiri había realizado un intenso entrenamiento previo a su enfrentamiento contra Yina Calderón en Stream Fighters 4, por lo que bajó de peso. Allí salió victoriosa luego de que Calderón se retirara segundos antes de finalizar la competencia.

Además, la barranquillera indicó que no quería cicatrices visibles, por lo que pidió a su cirujano que los hilos quedaran por dentro, logrando un resultado estético limpio.

Reacciones de los seguidores

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos destacaron su cambio y la felicitaban por la intervención.

"Buena elección”; “Valdiri”; “Qué bueno que estén mejorando las técnicas”, fueron algunos comentarios de internautas.

La influencer sigue causando sensación con su transformación y su seguridad frente a la cámara.

