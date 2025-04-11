“No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela”: Arcángel y su mensaje sobre el régimen de Nicolás Maduro

Una nueva polémica se ha desatado a raíz de las más recientes declaraciones que ofreció Arcángel sobre las razones por las que ha decidido no realizar presentaciones artísticas en Venezuela.

Pese a que aclaró que no volvería al país hasta que sus habitantes tengan “libertad”, los internautas crearon un serio debate en torno a la decisión que tomó el artista.

Arcángel habla sobre Venezuela

El intérprete de ‘Hace mucho tiempo’ sorprendió a sus fanáticos al tomarse las historias de su cuenta oficial de Instagram para aclarar la discusión sobre su decisión de no presentarse en Venezuela, pues varios fanáticos manifestaron su intención por ver una presentación del puertorriqueño en dicho país.

Sin embargo, el hombre aclaró que no pisará suelo venezolano hasta que “el pueblo sea libre”, pues también añadió el testimonio de una mujer que dio a conocer la complicada situación que enfrenta al no poder “hablar” de manera libre.

“Por testimonios como el que verán es la siguiente historia es que no existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela hasta que el pueblo sea libre”, recalcó.

Así mismo, Austin Agustín Santos envío un contundente mensaje a otros artistas para invitarlos a no presentarse, bajo ninguna circunstancia, en este territorio.

“A ti colega que aún sigues aceptando dinero, con mucho respeto te lo digo, solo ponte en el lugar de esas personas humildes que no tienen las mismas oportunidades que tú. Esas personas que ahora sufren porque antes vivían en un país donde lo tenían todo y hoy en día están en otro país pasando necesidades y extrañando a sus seres queridos”, finalizó.

Finalmente, exaltó la amplia cantidad de dinero que tanto él como sus colegas poseen por lo que invitó a demás artistas a poseer “más empatía” con los habitantes de dicho país.

Arcángel recorre las siete maravillas del mundo

Por otro lado, el cantante sorprendió a sus más fieles fanáticos al manifestar el inicio de un importante recorrido por el mundo para celebrar dos décadas en la música y encontrar fuentes de inspiración, por medio de las siete maravillas del mundo, para su nuevo disco.

Cada una de estas visitas será documentada por medio de su canal oficial de YouTube en donde ya ha compartido contenido exclusivo bajo su nueva faceta al crear diferentes vlogs de sus travesías.