“Viviendo una película que ni Netflix se atrevería”: Aria Vega y su gran momento

La artista barranquillera Aria Vega atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Con cinco nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026 y su participación este sábado en el segundo día del Festival Estéreo Picnic, se consolida como una de las grandes revelaciones de la música colombiana.

"Yo me siento viviendo una película así que ni Netflix se atrevería tanto, qué vaina loca”, confesó en entrevista con Noticias RCN.

Su nombre figura en categorías clave: mejor artista revelación, mejor colaboración urbana por Costeñita junto a Deco, mejor artista Afrobeat, mejor canción Afrobeat por Agua e' panela y mejor canción viral Nuestra Tierra.

Además, lidera el Top 100 de Billboard Colombia con Chévere Remix junto a Ryan Castro, un logro que también alcanzó en Costa Rica. “Cada logro lo celebro como si fuera el último día en el mundo”, aseguró.

Orgullo costeño y feminismo en la música

Aria Vega reivindica sus raíces caribeñas como parte esencial de su identidad artística. “Ser una mujer de la costa Caribe colombiana es el privilegio más grande que tengo”, expresó.

Su discurso también se entrelaza con el feminismo, al que define como un movimiento que busca igualdad desde el amor y la justicia social. “A veces la gente lo toma como si fuese el opuesto del machismo y no es el caso”, aclaró.

La cantante reconoce que aún existe una brecha en la visibilidad de las mujeres en la industria musical, aunque celebra que hoy se abren más espacios y reconocimientos.

“Estamos en otra página completamente distinta a lo que estábamos hace 10 o 20 años”, dijo, recordando el camino abierto por figuras como Shakira.

Un proceso orgánico y una voz de aliento

A sus 29 años, Vega recuerda que su carrera no ha sido un éxito repentino, sino el resultado de seis años de exploración musical desde 2020. “Los artistas que tienen carreras duraderas se toman un tiempo prudente en encontrarse musicalmente”, explicó.

Aria Vega también envió un mensaje a las nuevas generaciones de artistas: “A mis girls, a mis mini minis, les toca una generación de mujeres rebeldes, poderosas, que todo lo pueden. No nos victimicemos, simplemente solitas contra el mundo, vamos así… callando bocas”.