Oficial: este será el cartel para Salsa al Parque 2025 con ingreso gratuito

Se conocieron los artistas nacionales e internacionales que estarán poniéndole ritmo a Salsa al Parque en las próximas semanas.

Salsa al Parque
Foto: AFP

septiembre 22 de 2025
08:16 p. m.
La capital de la República se prepara para recibir uno de los eventos culturales más importantes de su calendario. Este lunes 22 de septiembre se confirmó el cartel oficial de Salsa al Parque 2025, un encuentro que promete dos días de música, baile y alegría en el corazón de la ciudad. El evento, que es de entrada libre para mayores de 18 años, se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar, el escenario más emblemático de Bogotá para las grandes citas artísticas.

Este festival es un espacio para exaltar la identidad salsera de los bogotanos y celebrar el género con invitados de primer nivel. La organización ha prometido un espectáculo que combinará tradición, innovación y un ambiente seguro para los asistentes, quienes podrán disfrutar de manera gratuita de grandes leyendas y talentos emergentes.

Un cartel de lujo con estrellas nacionales e internacionales

La edición 2025 contará con una nómina de artistas que reúne lo mejor de la salsa clásica y las nuevas propuestas. Entre los invitados internacionales destacan Estrellas de Buena Vista, Frankie Vázquez, Luis Felipe González, Manolito Simonet, Mickey Taveras, Porfi Baloa y sus Adolescentes y la legendaria Sonora Ponceña, agrupación que llega con su inconfundible sonido caribeño para hacer vibrar a los asistentes.

El talento nacional también dirá presente con una selección de artistas que representan el sabor colombiano: Edy Martínez y Privilegio, El Pantera, Grupo Galé, La Suprema, Marea Brava, Sonido 70 y Yuri Buenaventura, uno de los mayores exponentes de la salsa en el país.

Un encuentro para celebrar la cultura salsera

Salsa al Parque no solo es un concierto, es una experiencia cultural. Durante los dos días, se espera la asistencia de miles de personas que verán en este evento una oportunidad para reencontrarse con sus raíces musicales, compartir con amigos y disfrutar de manera gratuita de presentaciones de talla mundial.

Bogotá reafirma así su papel como epicentro de grandes eventos culturales, ofreciendo a sus habitantes y visitantes un festival que año tras año mantiene viva la pasión por la salsa. La invitación está hecha: el 4 y 5 de octubre, el Parque Simón Bolívar será la pista de baile más grande de la ciudad.

