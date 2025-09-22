CANAL RCN
Economía

Únicas infracciones que permiten sacar su vehículo de patios de forma virtual en Bogotá

Conozca las únicas infracciones en Bogotá que permiten hacer el trámite de salida de patios de forma virtual y el paso a paso para recuperarlo.

Foto: Secretaría General de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
09:19 a. m.
La Secretaría Distrital de Movilidad invitó a la ciudadanía a realizar la salida de patios en línea, con el objetivo de reducir tiempos y desplazamientos.

El servicio aplica solo para ciertas conductas. La entidad recalcó que el trámite es personal y “no requiere intermediarios”.

¿Cuáles infracciones permiten la salida de patios virtual?

Según Movilidad Bogotá, el proceso virtual aplica únicamente para estas infracciones de vehículos particulares:

  • Conducir sin licencia.
  • Conducir con la licencia vencida.
  • Transitar por sitios restringidos u horarios prohibidos.
  • No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo establecido.
  • Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley (SOAT vigente).
  • Conducir un vehículo con una finalidad diferente a la destinada.
  • Conducir sin portar la licencia de tránsito.
En cualquier otro caso, el trámite podría requerir atención presencial o requisitos adicionales. La recomendación oficial es consultar los términos y condiciones en los canales de la SDM antes de iniciar.

Paso a paso: así se hace el trámite en línea

Adelantar el trámite es sencillo y “no requiere intermediarios”. Ingrese a www.movilidadbogota.gov.co o a Mi Movilidad a un clic y siga estos pasos:

  • Haga clic en “Agendamiento de Citas”.
  • Inicie sesión con su usuario y contraseña.
  • Seleccione “Trámites – Salida de patios”.
  • Realice el registro biométrico para corroborar identidad.
  • Adjunte en PDF y legibles: cédula de ciudadanía, licencia de conducción y licencia de tránsito.
  • Espere la respuesta de la Secretaría Distrital de Movilidad, que emitirá la orden de entrega si procede.
  • Cancele los servicios de patios y grúas de manera virtual (PSE).Retire el vehículo del patio autorizado.

Recomendaciones prácticas

  • Verifique que sus archivos estén nítidos y completos para evitar rechazos.
  • Revise el estado del SOAT y la técnico-mecánica antes de retirar el vehículo.
  • Desconfíe de terceros que ofrezcan “agilizar” la salida: el trámite es directo con la SDM.

Con este esquema digital, Bogotá busca agilizar la atención, disminuir filas y combatir la intermediación ilegal, manteniendo la legalidad y trazabilidad del proceso.

