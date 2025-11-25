CANAL RCN
Así es la nueva función de ChatGPT que facilita buscar y comprar productos

Esta actualización promete transformar la forma en que las personas buscan y eligen productos en internet.

Chat GPT
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
05:36 p. m.
La herramienta digital presentó una nueva experiencia para todos sus usuarios.

¿Cuál es la nueva función de ChatGPT?

OpenAI lanzó “Shopping Research”, una nueva funcionalidad de ChatGPT diseñada para facilitar el proceso de compra en línea. Esta herramienta investiga productos por el usuario y crea una guía de compra personalizada, con sugerencias basadas en las necesidades y preferencias de cada persona.

Su objetivo principal es simplificar y mejorar la experiencia de compra digital.

El anuncio llega en plena semana de Black Friday, uno de los momentos más importantes del año para las compras online. Por ello, Sam Altman destacó que esta nueva función busca convertirse en un verdadero asistente dentro de ChatGPT, ayudando a las personas a encontrar los productos más adecuados de manera rápida y eficiente.

Así funciona la nueva experiencia de ChatGPT

Con Shopping Research, ChatGPT conversa con los usuarios, analiza lo que necesitan y realiza un rastreo profundo en diferentes sitios web para ofrecer recomendaciones personalizadas en cuestión de minutos. Los resultados se organizan en categorías como electrónica, belleza, hogar y jardín, cocina o deporte, entre otras.

Además de sugerir productos, la herramienta entrega una guía comparativa, explicando las diferencias entre las opciones recomendadas. Una vez que el usuario elige su producto ideal, podrá acceder directamente al sitio web correspondiente para completar la compra.

Esta actualización promete transformar la forma en que las personas buscan y eligen productos en internet, convirtiendo a ChatGPT en un aliado práctico para compras más rápidas, informadas y seguras.

