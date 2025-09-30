Rosalía es viral en redes al recibir críticas por teñirse los vellos de sus axilas

Rosalía es tendencia nuevamente al protagonizar un inquietante look mientras se encontraba en el marco de la Semana de la Moda en Milán, pues ahora cientos de internautas cuestionaron un estilo particular con el que habría lucido una zona específica de su cuerpo.

Rosalía luce axilas tinturadas

La intérprete de ‘Di mi nombre’ se llevó el foco de atención, ante millones de internautas, al lucir un arriesgado y revelador atuendo con el que la exhibición de diferentes partes de su cuerpo fueron el elemento que más llamó la atención.

Aunque llevó consigo prendas de la diseñadora Julie Kegels, este no fue el único detalle que impactó a sus seguidores ya que el evidente escote en sus brazos dejó ver que los vellos de su axila no solo se encontraban largos, sino que también habían sido tinturados de color blanco.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios se dirigieron, de manera inmediata, al post que la mujer compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, para cuestionarla sobre su decisión de usar dicho estilo.

Así mismo, algunos fanáticos manifestaron que con dicho gesto habría eliminado la “estética femenina” al lucir el vello corporal de dicha manera. No obstante, el asunto abrió todo un debate ya que otros seguidores expresaron que el vello corporal no debe ser “satanizado” por lo que la mujer habría estado en su derecho de lucirlo “a su manera”.

Rosalía responde ante las críticas por sus axilas

Ante la gran ola de comentarios, la española no se quedó callada ya que decidió romper el silencio, por medio de los comentarios de la misma publicación, al responder enérgicamente a una usuaria que cuestionó por el precio que le habría costado depilar dicha zona de cuerpo.