CANAL RCN
Tendencias

Rosalía es viral en redes al recibir críticas por teñirse los vellos de sus axilas

La cantante española sorprendió a sus fanáticos al contestar, de manera contundente, a las críticas de los internautas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Rosalía es tendencia nuevamente al protagonizar un inquietante look mientras se encontraba en el marco de la Semana de la Moda en Milán, pues ahora cientos de internautas cuestionaron un estilo particular con el que habría lucido una zona específica de su cuerpo.

Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París
RELACIONADO

Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París

Rosalía luce axilas tinturadas

La intérprete de ‘Di mi nombre’ se llevó el foco de atención, ante millones de internautas, al lucir un arriesgado y revelador atuendo con el que la exhibición de diferentes partes de su cuerpo fueron el elemento que más llamó la atención.

Aunque llevó consigo prendas de la diseñadora Julie Kegels, este no fue el único detalle que impactó a sus seguidores ya que el evidente escote en sus brazos dejó ver que los vellos de su axila no solo se encontraban largos, sino que también habían sido tinturados de color blanco.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios se dirigieron, de manera inmediata, al post que la mujer compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, para cuestionarla sobre su decisión de usar dicho estilo.

Así mismo, algunos fanáticos manifestaron que con dicho gesto habría eliminado la “estética femenina” al lucir el vello corporal de dicha manera. No obstante, el asunto abrió todo un debate ya que otros seguidores expresaron que el vello corporal no debe ser “satanizado” por lo que la mujer habría estado en su derecho de lucirlo “a su manera”.

Los disfraces de Halloween más populares para este 2025 según ChatGPT
RELACIONADO

Los disfraces de Halloween más populares para este 2025 según ChatGPT

Rosalía responde ante las críticas por sus axilas

Ante la gran ola de comentarios, la española no se quedó callada ya que decidió romper el silencio, por medio de los comentarios de la misma publicación, al responder enérgicamente a una usuaria que cuestionó por el precio que le habría costado depilar dicha zona de cuerpo.

Sí, pero aún cuesta más teñirlos así que de nada por el servicio, manifestó la española en su post para Instagram.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tecnología

Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde octubre del 2025

Aida Victoria Merlano

Ella sería la presunta pareja de Juan David Tejada tras su ruptura con Aida Merlano

Redes sociales

Así se mostró Karina García tras ruptura con Altafulla: reapareció con fotografía y mensaje claro

Otras Noticias

Ibagué

Video | Emergencia en Ibagué por tormenta eléctrica dejó árboles caídos e inundaciones

El Cuerpo de Bomberos de Ibagué atendió más de 25 llamadas tras las fuertes lluvias de esta madrugada.

Banco de la República

Todavía no es buen momento para endeudarse: director de Fedesarrollo explica recientes decisiones del Banrep

Este martes, el Banco de la República anunció que mantiene estable la tasa de interés y que se cancela la línea de crédito flexible con el FMI.

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar

Accidente aéreo

Influencer muere en pleno directo: grabó el instante exacto en que se estrelló

Paulo Dybala

¡Bebé a bordo! Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirman que serán padres