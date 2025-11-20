Así fue la fuerte pelea de Yina Calderón en La mansión de Luinnny: terminó en el piso

Yina Calderón vuelve a generar polémica en La Mansión de Luinny, ¿por qué?

¿Cuál fue la nueva polémica de Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

Todo comenzó cuando la creadora de contenido empezó a discutir con uno de los habitantes de la casa, Abraham. Sin embargo, la situación se complicó mucho más cuando varios participantes se involucraron en la disputa.

El verdadero conflicto surgió cuando Chanel se acercó para hablar con Yina Calderón. Al principio intercambiaron comentarios, pero todo se salió de control cuando hubo contacto físico.

Así fue el enfrentamiento de Yina Calderón en La Mansión de Luinny

Calderón se abalanzó contra Chanel, quien no se quedó atrás y respondió tomándola del cabello. Las reacciones de sus compañeros fueron inmediatas, intentando separar a ambas.



La producción del programa tuvo que intervenir, ya que el enfrentamiento fue bastante intenso. Tanto fue así que Yina Calderón aseguró que abandonaría el formato porque se encontraba “mamada” de la situación.

Reacciones en redes sociales tras el enfrentamiento

Los seguidores no tardaron en expresar sus opiniones sobre el incidente. Muchos criticaron la imagen que proyecta Calderón en el reality, mientras que otros apoyaron a Chanel.

"Gracias Chanel, le hiciste un favor a Colombia"; "Colombia te ama señorita Chanel"; "Empezó Yina", fueron algunos comentarios de internautas.