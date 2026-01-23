De $1,5 millones a $166 millones: controversia por costo de alojamiento durante conciertos de Bad Bunny

Múltiples turistas, incluyendo visitantes internacionales, denunciaron aumentos desproporcionados en las tarifas de alojamiento en Medellín durante la realización de eventos masivos.

¿A qué se deben los abusivos cobros en hospedajes en Medellín por concierto de Bad Bunny?

Esto, por los conciertos que el artista Bad Bunny realizará en la ciudad este fin de semana.

Los casos reportados muestran apartamentos que normalmente cuestan $1.500.000 alcanzando precios de $166.000.000 por tres días de estadía.

Ante la viralización de las quejas en redes sociales, este medio realizó un ejercicio de verificación buscando alojamiento para cuatro personas durante tres noches.

Los resultados arrojaron opciones con precios que oscilaban entre los $11.000.000 y los $33.000.000, cifras significativamente superiores a las tarifas habituales del mercado.

La situación generó reacciones encontradas entre residentes y prestadores de servicios turísticos. Algunos visitantes minimizaron el impacto económico argumentando que se trata de vacaciones donde el gasto es esperado.

Sin embargo, desde el gremio hotelero que agrupa a las plataformas de servicios de alojamiento, ofrecieron una explicación alternativa sobre los precios excesivos. Según su análisis, se trataría de “casos puntuales donde los arrendadores buscaban evitar la reserva”.

“Suben las tarifas a unos niveles absurdos para bloquear el calendario y, en el momento del evento, en este caso, el día del concierto, ya poner una tarifa coherente”, aseguró Juan Camilo Vargas, presidente de Asohost.

Esta práctica, aunque no representa un aumento real de precios según el gremio, afecta la percepción de los potenciales visitantes y genera alarma en redes sociales, impactando negativamente la imagen turística de la ciudad.

Ante esta situación, la Alcaldía de Medellín implementó medidas de control y supervisión. La administración municipal mantiene habilitada la línea de WhatsApp 301-604-4444 para que los turistas denuncien cualquier irregularidad o abuso relacionado con servicios de alojamiento y otras prestaciones turísticas.