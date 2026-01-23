Horóscopo de hoy: viernes 23 de enero de 2026

La energía favorece los cierres, las decisiones conscientes y los encuentros sinceros, especialmente antes del fin de semana.

Hay oportunidades para avanzar en lo laboral si se actúa con estrategia y no por impulso, mientras que en el amor se premia la honestidad y los pequeños gestos.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Viernes para mover fichas. Una conversación pendiente se destraba si hablas sin rodeos. En lo laboral, ojo con improvisar de más. En el amor, menos orgullo y más escucha.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día te pide pausa consciente. No todo es producir: cuida tu energía. Buen momento para organizar finanzas o cerrar una compra importante. En pareja, pequeños detalles valen oro.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Estás en modo social. Mensajes, llamadas y encuentros fluyen a tu favor. Aprovecha para vender una idea o proponer algo nuevo. En el amor, evita prometer lo que no sabes si cumplirás.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Viernes emocional pero poderoso. Hoy entiendes algo que antes te dolía. Ideal para soltar cargas viejas. En lo laboral, confía en tu intuición ya que no te va a fallar.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Brillas sin esfuerzo. Buen día para liderar, presentar o exponerte. Ojo con el ego, pues no todo es competencia. En el amor, alguien te admira más de lo que crees.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden te salva el día. Si organizas prioridades, todo fluye. Perfecto para cerrar pendientes y dejar el fin de semana libre. En relaciones, no analices tanto y siente más.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Viernes de equilibrar cabeza y corazón. Puede aparecer una decisión importante. No la postergues. En lo afectivo, diálogo sincero es igual a paz mental.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Día intenso, como te gusta. Algo oculto sale a la luz y te da ventaja. En el trabajo, usa estrategia, no impulsos. En el amor, pasión con límites claros.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía te pide movimiento. Planes, viajes cortos o cambios de rutina te hacen bien. Evita discusiones por terquedad. Hoy gana quien sabe ceder.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Viernes productivo si no te cargas de más. Delegar también es liderazgo. Buen momento para pensar a largo plazo. En pareja, baja la guardia y muestra lo que sientes.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas locas pero brillantes. Hoy puedes conectar con personas clave. En lo sentimental, una sorpresa inesperada puede cambiar el modo del día.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Sensibilidad elevada, pero bien canalizada. Perfecto para crear, escribir o descansar la mente. No absorbas problemas ajenos. En el amor, pon límites con cariño.