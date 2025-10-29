CANAL RCN
Reconocido actor colombiano continúa viviendo con su exesposa, a pesar de que ya tiene otra pareja: su caso es viral

¿Cuál es la razón por la que el actor sigue viviendo con su expareja? Esto fue lo que reveló.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
01:31 p. m.
En las últimas semanas, un reconocido actor colombiano se volvió tendencia debido a que confesó que sigue viviendo en la misma casa con su expareja, a pesar de que su relación terminó y él ya se encuentra saliendo con otra persona.

Se trata de Víctor Hugo Ruiz, que ha participado en producciones como 'Leandro Díaz', 'Chepe Fortuna', '3 Milagros' e 'Inseparable'.

"Hace más de dos años separado y un año y medio durmiendo en otro cuarto. Pregunté qué opinas porque vi que hay muchas viviendo lo mismo", escribió Víctor Hugo Ruiz, el actor colombiano, en su cuenta de Instagram.

Además, tras el revuelo que causó, explicó en Lo Sé Todo Colombia cuál es la insólita razón por la que sigue viviendo bajo el mismo techo de su expareja.

Esta es la razón por la que Víctor Hugo Ruiz, el actor colombiano, continúa viviendo con su expareja

El reconocido actor atendió el diálogo con Lo Sé Todo Colombia y afirmó que no le parece agradable estar viviendo en la misma casa de su expareja y que, incluso, se siente como rentando una habitación.

"Para mí no es cómodo, se genera un desgaste y una tensión, a pesar de que de pronto haya buena relación. Siempre hay algo con lo que uno se siente raro o 'arrimado'", comenzó asegurando el actor Víctor Hugo Ruiz.

"Llevo año y medio en otro cuarto y me siento como si estuviera pagando una habitación. A veces ni nos vemos, pero nos ata un vínculo comercial de cosas que vienen desde pandemia. Hay un tema jurídico porque yo compré la casa hace muchos años y, digamos que, en ese orden de ideas, estamos conciliando, pero no se ha podido llegar a una especie de acuerdo acerca de qué le debo o qué hay que hacer", añadió.

Su testimonio completo fue el siguiente:

Esta ha sido la reacción de los seguidores de Víctor Hugo Ruiz, el reconocido actor, tras su confesión

En el momento en el que el actor reveló su realidad en Instagram, los seguidores comenzaron a escribir múltiples comentarios.

"A mí no me parece mal", "pienso que solo se hacen daño", "pónganse las pilas", "parece que esa es la tendencia", "son ciclos" y "tienes que hacer lo que tu corazón dicte", han sido algunos de ellos.

 

