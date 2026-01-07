Beéle es confirmado para el concierto del Carnaval de Barranquilla: fecha y más detalles

No cabe duda de que Brandon de Jesús López Orozco cerró el 2025 siendo uno de los artistas colombianos más sobresalientes en toda la región, pues logró romper récords históricos dentro de la industria musical y fue considerado como el cantante colombiano más escuchado de este mismo año.

Sin embargo, el 2026 ya ha comenzado con grandes novedades para la carrera del artista ya que se confirmó su participación en el próximo Metroconcierto, en el marco del popular Carnaval de Barranquilla.

Concierto de Beéle en el Carnaval de Barranquilla

La gran noticia fue confirmada por el alcalde Alejandro Char, quien sostuvo una videollamada con el intérprete de ‘La plena’ en donde se confirmó su asistencia en el emblemático escenario que se ha convertido en uno de los más representativos del mítico Carnaval que adorna al país de música, folclor y alegría.

Tras varias semanas de especulaciones, los más fieles fanáticos del hombre manifestaron su gran asombro ante el regreso del artista, quien también recibirá el emblemático premio denominado como el Súper Congo de Oro. Dicho reconocimiento corresponde a un galardón especial de máximo honor en el marco de la festividad.

Según la declaración del alcalde, el gran Metroconcierto se llevará a cabo el próximo sábado 14 de febrero en el estadio Romelio Martínez por lo que el funcionario realizó una invitación especial a todos los fanáticos del joven cantante.

“Un artista nuestro, del barrio Simón Bolívar, que rompió todos los récords y ha llevado el nombre de nuestra ciudad a otro nivel, estará con nosotros en una noche especial en la que conoceremos sus logros otorgándole el Súper Congo de Oro”, explicó el alcalde.

Así mismo, dio a conocer su sentimiento de orgullo por los logros obtenidos durante el 2025 ya que le agradeció por la inspiración que ha logrado generar en un importante número de jóvenes, no solo de Barranquilla, sino de todo el país.

Boletería para el Metroconcierto de Barranquilla

Finalmente, el cantante afirmó, de manera jocosa, su intención de preparar desde ya un sancocho para todos los asistentes del importante carnaval. Hasta el momento la boletería oficial del evento no se encuentra disponible por lo que se espera mayor información en las próximas horas.