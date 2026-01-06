¿Polémica? Sara Uribe y Manuela Gómez hablan sobre las críticas al dejar a sus hijos

No cabe duda de que los más recientes famosos confirmados para la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ya han generado bastantes comentarios entre los colombianos, quienes se han proclamado fieles fanáticos del exitoso reality del Canal RCN.

Sin embargo, algunas participaciones ya han generado serios debates en redes sociales por lo que varios de los temas de discusión que se han desarrollado corresponden al reencuentro que Sara Uribe y Manuela Gómez van a tener en un formato televisivo, pues ambas mujeres compartieron en el famoso programa Protagonistas de Nuestra Tele.

Manuela Gómez y Sara Uribe se reencuentran

El próximo lunes 12 de enero se estrenará la tercera temporada del programa y los fanáticos ya han comentado la gran mayoría de las participaciones que poco a poco han sido anunciadas por el ‘Jefe’.

Por esto, algunos de ellos ya han tenido la oportunidad de encontrarse para participar en un conversatorio en donde han explicado varios rasgos puntuales de sus personalidades y lo que pasará con sus vidas actuales.

No obstante, uno de los detalles que más ha llamado la atención, para los internautas, corresponde a la labor maternal que algunas de las famosas interrumpirán al ingresar al famoso reality, pues dicho asunto ha generado contundentes críticas por parte de los usuarios.

Por esto, ambas mujeres rompieron el silencio y se manifestaron ante la polémica controversia que desde ya se ha tomado el tema de conversación en distintas redes sociales.

“Mi hijo entendió perfectamente. Jacobo es un ser independiente, un ser que vino a hacer sus cosas diferente a lo que yo soy. No puedo ligarme a que mi hijo tenga que verme tal y como él me quiera ver. Yo soy una mujer hecha y derecha, soy una mujer que puede pecar y errar. Creo que esta oportunidad es maravillosa para que vea cómo su mamá es feliz… yo estoy siendo feliz y no pensando en cómo me va a ver mi hijo”, aseguró Sara Uribe.

Por su parte, Manuela manifestó que, ante la corta edad de su hija, dicha determinación la llevó a tomar la decisión de dejar a su bebé con su familia y su padre.

“Fue muy difícil enfrentar la realidad de que voy para La Casa de los Famosos. Yo me sentía muy tranquila, mi hija se va a quedar con su papá, mi familia y su familia…lamentablemente no puedo explicarle a ella el por qué no va a estar la mamá. Estoy nerviosa, contenta, pero triste”, explicó Gómez.

Participantes revelan a sus primeros nominados

Parte de la conversación también dejó ver algunos de los que probablemente podrían ser sus principales puntos de quiebre durante el reality. En el caso de Manuela Gómez, quien ya posee experiencia en dichos aislamientos, reveló que le cuesta interactuar con personas y aceptar sus diferencias.

Por su parte, el cantante y actor Juan Palau reveló que, de tener la posibilidad de nominar a un compañero, llevaría al riesgo de eliminación a Alejandro Estrada, pues no se encuentra de acuerdo con algunas de sus más mediáticas decisiones.

Finalmente, Franck Stiward, más conocido como Campanita, reveló que nominaría a Nicolás Arrieta ya que desconoce detalles de su “personalidad real”.