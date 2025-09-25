CANAL RCN
Tendencias

Bogotá vivirá la décima edición del Festival del Terror en Salitre Mágico: así será en 2025

Bogotá vivirá la décima edición del Festival del Terror en Salitre Mágico del 3 de octubre al 2 de noviembre. Una década de miedo, shows en vivo y experiencias únicas que ya son tradición en la capital.

Salitre mágico - terror
Foto: cortesía

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
03:07 p. m.
Del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2025, Bogotá se estremecerá con la décima edición del Festival del Terror de Salitre Mágico, un evento que ya es tradición en la capital y que este año llega con una propuesta renovada para celebrar una década de miedo inolvidable.

Bajo el lema “La Fiesta de la Década”, el parque abrirá sus puertas en 14 fechas exclusivas, de 6:00 p. m. a 1:00 a. m., con experiencias que prometen superar todas las expectativas.

Resultados de una década de terror en Bogotá

El Festival del Terror se ha consolidado como el plan nocturno más esperado de octubre. Cada año reúne a miles de bogotanos y turistas que buscan vivir emociones extremas entre gritos, suspenso y adrenalina.

Para este 2025, el parque contará con más de 100.000 m² de escenarios inmersivos, casas renovadas como Masacre en el granero y nuevas experiencias como Krampus, inspirada en leyendas oscuras donde “el miedo se reinventa y acecha en cada rincón”.

Además, habrá shows en vivo y atracciones de alto impacto, lo que convierte al festival no solo en un evento de entretenimiento, sino en un referente cultural de la ciudad.

Una fiesta con impacto social y económico

La organización ha resaltado que este aniversario no solo busca sorprender a los asistentes, sino también aportar al desarrollo de Bogotá.

“El Festival del Terror de Salitre Mágico se ha convertido en una tradición para quienes buscan emociones fuertes en octubre. Este año, la invitación es a que todos puedan vivirlo en grande, siendo parte de una de las 14 noches de la Fiesta de la Década”, aseguró Néstor Bermúdez, director general del parque.

El impacto laboral también es significativo, pues se generan más de 1.500 empleos, de los cuales un 70% son ocupados por jóvenes, muchos en su primera experiencia laboral.

Esto convierte al festival en una fuente de orgullo, ya que combina diversión con oportunidades de crecimiento social y económico.

Con diez años de historia, el Festival del Terror ya no es solo un evento: es un ícono que cada octubre marca el calendario de la ciudad.

