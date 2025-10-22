CANAL RCN
Britney Spears revela que sufrió daño cerebral y desmintió las contundentes acusaciones de su exesposo

La cantante impactó a sus fanáticos al revelar la importante condición de salud que ha atravesado.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
10:16 a. m.
La denominada “reina del pop” ha vuelto a captar la atención de millones de fanáticos al anunciar, por medio de sus redes sociales oficiales, los serios problemas de salud a los que ha estado sometida durante los últimos años al realizar fuertes críticas a su expareja y la falta de contacto que ha tenido con sus hijos.

Dicha confesión ha generado preocupación entre sus fanáticos, quienes asociaron las contundentes palabras con las más recientes conductas que ha desarrollado y compartido por medio de sus redes sociales oficiales.

Britney Spears revela que sufrió daño cerebral

En una reciente publicación, compartida en la cuenta oficial de Instagram, Spears reveló que se enfrentó “daño cerebral” al haberse sometido a diferentes situaciones de estrés y trauma durante algunos periodos de su vida.

Así mismo, reveló la cruda situación que actualmente ha enfrentado con sus hijos, pues manifestó que durante los últimos cinco años solo se ha visto 4 veces con uno de ellos y 45 minutos con el otro.

Dichas declaraciones se dan en el marco del lanzamiento que realizó Kevin Federline, exesposo de la artista, en donde narró algunos de los episodios más conflictivos dentro de su relación con la artista y sus hijos.

“La constante manipulación psicológica por parte de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he gritado y suplicado para tener una vida con mis hijos, pero las relaciones con los adolescentes son complejas”, explicó la mujer.

Así mismo, hizo énfasis en varios de los temas que se abordan en dicho libro como las acciones que Spears habría cometido con sus hijos, pues en el texto Federline asegura que llegó a alimentarlos mientras consumía drogas.

“Créanme, esas mentiras piadosas de ese libro van directo al banco y yo soy la única que sale realmente lastimada aquí. Siempre los amaré y, si realmente me conocen, no prestarán atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol”, enfatizó.

Impacto mediático del libro de Kevin Federline

Varias de las polémicas que se han desatado a raíz de la publicación del libro incluyen contundentes declaraciones en las que el bailarín aseguró que la mujer tenía conductas violentas y consumía drogas durante su periodo de lactancia.

Por esto, el famoso aseguró, a medios internacionales, que su intención con dicha publicación es darle "voz" a su versión de la polémica historia con la estrella del pop.

