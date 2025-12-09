CANAL RCN
Tendencias

Bryant Myers vs. Ovi: fecha, hora y dónde ver la pelea de boxeo

Bryant Myers se prepara para subir al ring contra Ovi: estos son los detalles de la esperada pelea.

Bryant Myers, Ovy On The Drums
Foto Universal Promotion Boxing

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
02:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ovi y Bryant Myers protagonizarán un duelo de boxeo este 12 de septiembre.

Andrea Valdiri y una cuestionable petición a Yina Calderón previo a su pelea en Stream Fighters
RELACIONADO

Andrea Valdiri y una cuestionable petición a Yina Calderón previo a su pelea en Stream Fighters

¿En dónde se llevará a cabo el duelo de boxeo de Ovi y Bryant Myers?

Ovi, reconocido rapero cubano, se enfrentará en un combate de boxeo contra el cantante urbano Bryant Myers. Un evento que ha generado gran expectativa entre el público.

La velada, titulada “Saldando cuentas” y organizada por Universal Promotion Inc., se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Puerto Rico, a partir de las 6:00 p. m.

Yina Calderón rompe contrato con Westcol y cancela pelea con Andrea Valdiri: “Así no trabajo yo”
RELACIONADO

Yina Calderón rompe contrato con Westcol y cancela pelea con Andrea Valdiri: “Así no trabajo yo”

Horarios para ver la lucha de Ovi y Bryant Myers

  1. Colombia, Perú y Ecuador: 5:00 p. m.
  2. México (Ciudad de México): 4:00 p. m.
  3. Argentina y Uruguay: 7.00 p. m.
  4. Chile y Paraguay: 6:00 p. m.
  5. Bolivia: 5:00 p. m.
  6. Cuba: 6:00 p. m.
Aida Victoria volvió a responderle sin filtros a Yina Calderón tras los rumores de la paternidad de Westcol
RELACIONADO

Aida Victoria volvió a responderle sin filtros a Yina Calderón tras los rumores de la paternidad de Westcol

¿Por qué es tan importante la lucha de boxeo entre Ovi y Bryant Myers?

Se dice que es una de las luchas más comentadas por el año, no solo por la fama de ambos protagonistas, sino por el historial de tensiones que lo llevó a este punto.

Se acabó la hora de hablar ya… Mañana vamos pa’l ring a saber quien es el primer campeón del género, expresó Bryant Myers.

Para muchos, la estatura juega un papel importante. En este caso, se estima que Bryant Myers mide alrededor de 1,65 centímetros, mientras que Ovi alcanza aproximadamente 1,70 centímetros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Exesposa de reconocido cantante colombiano se accidentó y fue hospitalizada: este es su estado

Artistas

Atención| Jessica Cediel, la reconocida presentadora, tuvo que ser internada en urgencias: esto se sabe

Masterchef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos rompe el silencio: ¿regresará a MasterChef Celebrity?

Otras Noticias

Corte Constitucional

Corte Constitucional falló a favor de Esperanza Gómez: encontró que Meta vulneró sus derechos

La Sala Primera de Revisión de la Corte encontró que Meta vulneró los derechos fundamentales de Esperanza Gómez al eliminar su cuenta de Instagram.

Mundial de fútbol

Selección recibiría fuerte castigo de la FIFA antes del Mundial 2026

La FIFA ya abrió una investigación formal y anunciaría una decisión contundente muy pronto.

Reino Unido

Por vínculos con Epstein, Reino Unido destituye a su embajador en Washington

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura