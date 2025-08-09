CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón rompe contrato con Westcol y cancela pelea con Andrea Valdiri: “Así no trabajo yo”

Yina Calderón confirmó que no peleará contra Andrea Valdiri en el Stream Fighter 4. La influenciadora rompió con Westcol tras la polémica.

Pelea entre Yina Calderón vs. Andrea Valdiri.
Foto: @stream_fighters en Instagram

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
07:09 a. m.
La polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el marco del Stream Fighter 4, organizada por el creador de contenido Westcol, parecía ser uno de los combates más esperados en redes sociales.

Atención: Yina Calderón tendrá que volver a pasar por el quirófano
Atención: Yina Calderón tendrá que volver a pasar por el quirófano

Sin embargo, todo cambió en las últimas horas luego de que Calderón anunciara que no hará parte del evento.

El enfrentamiento generaba gran expectativa entre los seguidores, no solo por la rivalidad entre ambas influenciadoras, sino también por la preparación que venía mostrando Yina en sus entrenamientos.

La molestia de Yina Calderón con Westcol

El giro inesperado se dio después de que Yina manifestara sentirse ofendida por supuestos comentarios de Westcol.

Según la exprotagonista de novela y La Casa de los Famosos Colombia, el streamer habría hecho insinuaciones sobre su “falta de relevancia”, lo que interpretó como un ataque personal.

Yina Calderón habló sobre la enfermedad que está padeciendo ‘Epa Colombia’: video
Yina Calderón habló sobre la enfermedad que está padeciendo ‘Epa Colombia’: video

“Estoy dolida. Que yo haga parte del Stream Fighters y que estén hablando mal de mí los mismos organizadores. Así que, señores, hablaré mañana con la organización y tomaré una decisión”, expresó inicialmente a través de sus historias de Instagram.

Más tarde, Calderón fue contundente: “Si él piensa que yo no genero nada, entonces para qué me quiere en su evento. Que se quede con los que sí suenan. Si tengo que devolver el dinero, lo devuelvo, pero así no trabajo yo”.

Confirmación de su salida y mensaje a los seguidores

Aunque en un comienzo dejó abierta la posibilidad de continuar, finalmente confirmó que no peleará. En un post publicado en sus redes sociales escribió: “Si decidí no pelear es mi problema y mis motivos tendré. Agradezco su apoyo. Somos sayayines”.

La decisión generó opiniones divididas, pues mientras algunos seguidores respaldaron su postura, otros lamentaron que uno de los combates más atractivos del evento no se lleve a cabo.

Aida Victoria volvió a responderle sin filtros a Yina Calderón tras los rumores de la paternidad de Westcol
Aida Victoria volvió a responderle sin filtros a Yina Calderón tras los rumores de la paternidad de Westcol

Por ahora, Westcol no se ha pronunciado oficialmente sobre la salida de Yina Calderón. Tampoco el evento ha confirmado que la pelea no será, pero lo cierto es que el Stream Fighter 4 perdería una de sus principales atracciones.

