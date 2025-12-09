CANAL RCN
Bryant Myers vs. Ovy On The Drums: fecha, hora y dónde ver la pelea de boxeo

Bryant Myers se prepara para subir al ring contra Ovy On The Drums: estos son los detalles de la esperada pelea.

Bryant Myers, Ovy On The Drums
Foto Universal Promotion Boxing

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
02:27 p. m.
Ovi On The Drums y Bryant Myers protagonizarán un duelo de boxeo este 12 de septiembre.

¿En dónde se llevará a cabo el duelo de boxeo de Ovi y Bryant Myers?

Ovy On The Drums, reconocido productor de artistas como Bad Bunny, Shakira y Karol G, se enfrentará en un combate de boxeo contra el cantante urbano Bryant Myers. Un evento que ha generado gran expectativa entre el público.

La velada, titulada “Saldando cuentas” y organizada por Universal Promotion Inc., se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Puerto Rico, a partir de las 6:00 p. m.

Horarios para ver la lucha de Ovi y Bryant Myers

  1. Colombia, Perú y Ecuador: 5:00 p. m.
  2. México (Ciudad de México): 4:00 p. m.
  3. Argentina y Uruguay: 7.00 p. m.
  4. Chile y Paraguay: 6:00 p. m.
  5. Bolivia: 5:00 p. m.
  6. Cuba: 6:00 p. m.
¿Por qué es tan importante la lucha de boxeo entre Ovi y Bryant Myers?

Se dice que es una de las luchas más comentadas por el año, no solo por la fama de ambos protagonistas, sino por el historial de tensiones que lo llevó a este punto.

Se acabó la hora de hablar ya… Mañana vamos pa’l ring a saber quien es el primer campeón del género, expresó Bryant Myers.

Para muchos, la estatura juega un papel importante. En este caso, se estima que Bryant Myers mide alrededor de 1,65 centímetros, mientras que Ovy On The Drums alcanza aproximadamente 1,70 centímetros.

