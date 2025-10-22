CANAL RCN
Tendencias

Cafés de Colombia Expo 2025 abre sus puertas en Corferias con el mejor aroma del país

Arranca Cafés de Colombia Expo 2025 en Bogotá: la feria que celebra la pasión por el café.

Cafés de Colombia Expo 2025 Corferias
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
02:42 p. m.
La capital colombiana se prepara para recibir, del 23 al 26 de octubre, la edición 16 de la principal vitrina del café nacional. Bogotá será la sede de la Feria Cafés de Colombia Expo 2025, un evento que convoca a toda la cadena de valor de la industria, desde el pequeño productor hasta el comprador internacional, y que tendrá lugar en el Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez de Corferias.

Este encuentro anual no solo celebra la bebida insignia del país, sino que también funciona como una plataforma estratégica crucial para impulsar oportunidades de negocio, compartir conocimiento y posicionar la calidad y resiliencia de la caficultura colombiana en el ámbito global.

Se anticipa que la afluencia de visitantes, entre baristas, tostadores, investigadores y amantes del café, supere las 28.000 personas.

Feria Cafés de Colombia Expo 2025 se celebrará en Bogotá

El evento contará con la participación de 150 expositores, quienes mostrarán las últimas novedades en maquinaria, procesos y modelos de negocio sostenibles.

Fiel a su tradición, la agenda académica se enfocará en temáticas de vanguardia para los profesionales, incluyendo conferencias, paneles y talleres detallados sobre trazabilidad, técnicas de cultivo avanzadas y el desarrollo de la sostenibilidad en el sector.

¿Qué novedades traerá la agenda de Cafés de Colombia Expo 2025?

El espíritu competitivo se mantendrá vibrante con los ya icónicos campeonatos nacionales. La feria será el escenario del XIX Campeonato Nacional de Baristas, donde los profesionales demostrarán su maestría en la preparación.

Además, se celebrarán la tercera versión del Campeonato Colombiano de Tostadores y el popular Campeonato de Olla, un reconocimiento a las formas tradicionales de consumo.

Una de las grandes atracciones de este año será la revelación del exclusivo listado del Top 100 Best Coffee Shops – versión Suramérica.

Este ranking, que es el resultado de la evaluación de más de 1.800 establecimientos por 140 expertos, no solo premia la calidad de la taza, sino también la innovación en el servicio, el ambiente único y la pasión de los baristas. Los nombres de las cafeterías elegidas se darán a conocer el 25 de octubre, añadiendo un gran atractivo para los asistentes a la feria.

Pensando en la inmersión y la profesionalización del público, la edición de 2025 presenta un espacio completamente nuevo: la Real Academia del Café, con el apoyo de la Fundación Manuel Mejía. Allí, los visitantes podrán profundizar en el origen, los atributos y las mejores técnicas para preparar el café colombiano.

Los interesados en hacer de su pasión una profesión podrán conocer y matricularse en diversos programas y cursos presenciales dictados a nivel nacional.

