Camilo Echeverry recibe trágica noticia a minutos de subir al escenario en España

Camilo Echeverry es tendencia tras protagonizar una inquietante reacción durante una de sus más recientes presentaciones. Ante la lamentable noticia, su reacción conmovió las redes sociales mientras que sus más fieles fanáticos exaltaron su profesionalismo y compromiso con sus más fieles fanáticos.

Camilo Echeverry recibe trágica noticia en concierto

El intérprete de ‘Vida de rico’ se encuentra realizando su gira internacional en España por lo que sus más fieles fanáticos se han reunido para apreciar cada uno de los espectáculos que ha brindado en el país.

No obstante, uno de sus shows más recientes se vio permeado por una negativa noticia que desató el llanto de miles de asistentes ya que el cantante confirmó que, minutos previos a su presentación, su familia lo notificó del deceso de su perrita Malvina, quien habría acompañado al artista por aproximadamente 16 años.

Sus palabras estremecieron a su audiencia, pues el antioqueño no logró contener el llanto mientras decidió comentar a sus fanáticos la compleja situación por la que estaba pasando y las condiciones que podrían afectar su rendimiento en el concierto.

Justo a un par de horas de salir me llamaron mis papás a decirme que mi perrita Malvina, de hace 20 años a mi lado, se fue al cielo. Yo estaba pensando cómo hago para hacer que no se me note que estoy pasando por un momento difícil, expresó el cantante en medio de su concierto.

Por supuesto, las reacciones en redes no se hicieron esperar ya que los fanáticos decidieron aplaudir al artista mientras gritaron, de manera eufórica, su nombre para animarlo. Así mismo, los internautas manifestaron su admiración ya que resaltaron la valentía que el hombre tuvo para seguir dando su espectáculo pese al terrible suceso familiar.

Camilo exalta su recorrido por España

Así mismo, el cantante colombiano se tomó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías y videos en los que resaltó su paso por el país español y algunas de las actividades que ha realizado durante su gira.

Por medio del mensaje del post, Camilo resaltó la importancia de sus fanáticos para su carrera artística y algunas de las novedosas actividades que ha realizado junto a su familia y la dura labor de tener que despedir a su mascota desde la distancia.